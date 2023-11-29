Мобилизация в декабре: кто из военнообязанных может покинуть Украину

Существует ряд оснований, согласно которым мужчины могут выехать за пределы страны. Среди таковых — помощь ВСУ, спортивные соревнования и т.д.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. На время действия этих мер военнообязанные не могут покидать пределы нашего государства, однако есть исключения. Фокус разобрался, кто может покинуть Украину во время действия военного положения.

Кто может покинуть Украину во время мобилизации и военного положения

Военнообязанные могут покинуть Украину по следующим основаниям:

По состоянию здоровья

Военнообязанные, которые имеют инвалидность I или II группы, а также лица, осуществляющие постоянный уход за такими лицами, могут покинуть Украину без ограничений.

По семейным обстоятельствам

Военнообязанные могут покинуть Украину для сопровождения супруга (супруги), родителей или детей с инвалидностью I или II группы. Также могут покинуть Украину военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, и родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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По профессии

Военнообязанные, которые работают в определенных сферах, могут покинуть Украину по специальному разрешению. К таким сферам относятся:

военная сфера;

медицина;

железнодорожный транспорт;

авиация;

спорт;

помощь ВСУ.

Военнообязанные, которые помогают ВСУ, также могут покинуть Украину по специальному разрешению. К таким категориям относятся:

водители-волонтеры;

деятели культуры;

спортсмены и тренеры.

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Напомним, некоторые военнослужащие могут уволиться со службы. В законодательстве Украины предусмотрено четыре причины для демобилизации во время войны.

Также напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли усилена мобилизация в Украине. Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, и пока нет необходимости повышать интенсивность призыва.