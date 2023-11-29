The Economist написал о конфликте Зеленского и Залужного: в ОП отреагировали

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, разговоры о "мифическом конфликте" направлены на то, чтобы создать впечатление, будто в Украине нет единства и поэтому помогать стране не стоит.

В недавней статье британского издания The Economist, посвященной противостоянию политического и военного руководства Украины, отношения президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были оценены как близкие к "ужасным". Но советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии BBC назвал подобные сообщения нонсенсом.

Источник The Economist в украинском правительстве сказал журналистам, что открытый конфликт главы государства и главнокомандующего — предсказуемый итог зашедшего в тупик контрнаступления.

По словам источника, Залужный мог поступить неосмотрительно, когда в открытую противоречил более оптимистичной публичной позиции Зеленского. Но в правительстве немногие могли поспорить с его выводами.

Вместе с тем Михаил Подоляк так прокомментировал публикацию: "Приоритет для всех — исключительно война и военные потребности страны".

Постоянные разговоры о "мифическом конфликте", отметил советник, направлены на то, чтобы создать впечатление, будто в Украине нет единства и поэтому помогать стране не стоит.

По словам Подоляка, конфликта быть не может, так как главнокомандующий "находится в непосредственной президентской управленческой вертикали".

"Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках", — добавил он.

Напомним, что в статье The Economist также шла речь о том, что в РФ готовы воспользоваться политическими распрями в Украине.

Также сообщалось, что ВСУ всегда готовы к обстрелам, а украинские энергетики заняли "пассивную оборону".