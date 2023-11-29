Военный учет в Украине: кому из школьников нужно явиться в ТЦК

Подросток может не явиться вовремя на призывной участок только по определенным причинам. В других случаях парня могут вызвать в полицию и подать в розыск.

Ежегодно в течение января-марта в каждом районе образуют призывные участки к которым приписываются 17-летние допризывники. Об этом говорится в материале "ТСН.ua".

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" процесс приписки граждан к призывным участкам продолжается ежегодно. Приписку проводит с целью взятия мужчин на воинский учет, определения имеющихся призывных ресурсов, степени пригодности к службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физподготовки и изучения личных качеств.

Кто должен приписаться к призывному участку

Это касается тех, кому в год приписки исполняется 17 лет. Однако это не могут быть граждане, которые отбывают наказание за решеткой или которых принудительно лечат в медучреждениях.

Процесс оповещения о явке на призывной участок

После получения оповещения о явке на приписку подростки должны явиться в ТЦК и СП. Документ, содержащий конкретные сроки, в которые парню нужно прийти на призывной участок, могут вручить военные комиссариаты. Также так называемую "повестку" могут принести домой или передать через жилищно-эксплуатационные организации, другие организации или предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию домов, домовладельцев, соответствующие органы советов, подразделения по работе с кадрами предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений.

Ответственность за неявку

Подростку нужно объяснить, если он не явился вовремя на призывной участок. Согласно законодательству, уважительными причинами считаются препятствие стихийного характера, тяжелая болезнь, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника. Эти причины нужно подтвердить.

В случае, если парень не появился и не объяснил свое отсутствие, его могут вызвать в полицию и подать в розыск.

Как происходит процесс приписки

В ТЦК ребят встречает дежурный, который проводит к призывному участку и объясняет правила поведения. С допризывником пообщаются, проверяют наличие всех необходимых документов и полноту заполнения учетной карточки и личного дела. Все документы должны подшить в личное дело, где также хранится учетная карточка подростка. После этого обязательный медицинский осмотр определяет пригодность или непригодность к военной службе. В частности, допризывнику нужно пройти рентгенологическое и лабораторное обследование, и в случае других болезней — дополнительных врачей.

Что делать после приписки

После постановки на приписку нужно прибывать по вызову районного или городского комиссариата для оформления военно-учетных документов, приписки, прохождения медосмотра, направления на подготовку для получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на сборы военнообязанных, проходить медосмотр и лечение согласно решениям соответствующей комиссии, проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинскую обязанность в запасе и правила воинского учета, установленные

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" украинцы должны первое становиться на воинский учет в 17 лет. С его слов, такие подростки имеют право на пересечение границы во время войны.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане могут выезжать из Украины только по определенным основаниям. В частности, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или профессии.