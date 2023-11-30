"Оборона может перерасти в трагедию": плацдарм ВСУ на Херсонщине дорого стоит, — DeepState

По словам аналитиков, в Крынках силы врага значительно превосходят ВСУ. В село оккупанты перебрасывают некоторые резервы из Бахмутской группировки.

В Крынках, на левом берегу Херсонской области, ситуация очень тяжелая. ВС РФ хотят выбить ВСУ их населенного пункта, уничтожив плацдарм. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В отчете говорится, что в село оккупанты перебрасывают некоторые резервы из Бахмутской группировки. Плацдарм в Крынках "дорого стоит", силы врага там значительно превосходят силы ВСУ. Все держится на героизме морской пехоты и некоторых подразделений ТРО.

"Но операция должна быть не ради героизма и если в дальнейшем не будет расширена зона контроля, то героическая оборона перерастет в трагедию", — отметили аналитики.

Также в DeepState прокомментировали ситуацию в Авдеевке. Там противник проводит штурмовые действия южнее Новокалинового, но успехов не имеет. Оккупанты закрепляются в восточных окрестностях Степового и пытаются продвигаться вглубь деревни на запад.

Сообщается, что за сутки в Степовом было уничтожено по меньшей мере 2 вражеских танка и 5 БМП. Параллельно ВС РФ атакуют посадки к северу от Степового с целью выйти на северные окраины Бердичей.

"Уже традиционно фиксируются столкновения у Опросного, Водяного и Первомайского, но, к счастью, изменения не зафиксированы. Также сегодня большая колонна кацапов из почти 20 ВВТ появилась в северной части Марьинки. По предварительной информации, удалось отразить это нашествие", — заявили аналитики.

В отчете также говорится, что на Бахмутском направлении россияне частично захватили Хромовое. Они пытались закрепиться на трасе, но артиллерия ВСУ их немного откинула. Бои в этом районе продолжаются.

На Сватовском направлении, как говорится в отчете, россияне продолжают атаковать у Первомайского и Лимана Первого. Там идет "ползучее наступление". Атаки оккупантов продолжаются в Серебрянском лесничестве, акцент ударов сместился несколько западнее в сторону Торского.

Напомним, что эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ВС РФ уменьшили усиленные батальоны до уровня штурмовых групп, которые могут поддерживать непрерывность наступления, под Авдеевкой