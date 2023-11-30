Под завалами есть люди: РФ ударила ракетами С-300 по Покровскому району (фото, видео)

ВС РФ, по данным полиции, одновременно нанесли ракетные удары по Покровску, Мирнограду и Новогродовке. В результате обстрела пострадали 10 человек, в том числе дети. Продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди.

Российские оккупанты в ночь на 30 ноября продолжили атаки по мирным украинским городам и запустили не менее 6 ракет в один из районов Донецкой области. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 6 ракет С-300 одновременно ударили по Покровскому району региона.

По словам министра, под обстрел попали населенные пункты Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек, среди которых четыре ребенка. Поиски еще пятерых местных жителей продолжаются, они могут находиться под завалами.

В Покровске среди пострадавших семья с двумя детьми — 16-летним подростком и 6-месячный младенцем. Также ранение получил 13-летний парень.

Предварительно было повреждено многоэтажное здание, 9 частных домов, отделение полиции, автомобили и гаражи.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела были разрушены крыша и стены дома, семья оказалась под завалами. Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский укутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовалого Илая нет", — говорится в сообщении.

Корреспондент Фокуса подтвердил, что взрывы в Покровске прогремели после 23:20. Собеседники издания насчитали не менее 10 взрывов в центральной части города. После массированного обстрела один из районов Покровска был обесточен.

В Новогродовке был зафиксирован "прилет" в многоэтажный дом, что в результате ранило 13-летнего ребенка. На месте продолжают работать полицейские и сотрудники спасательных служб. Под завалами могут находиться 5 человек, включая одного ребенка.

Мирноград противник обстрелял двумя ракетами С-300, продолжают в МВД. Разрушения зафиксированы в здании полиции.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а в регионах активно работали системы ПВО. Информацию о боевой работе противовоздушной обороны подтвердили в Хмельницкой ОВА. Воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения также была объявлена в нескольких украинских областях.