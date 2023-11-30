В Токмаке два дня подряд продолжается очень мощная ликвидация врага, — Федоров (видео)

По словам мэра Мелитополя, 28 ноября во время совещания россиян прогремел взрыв, в результате чего погибли 14 российских военнослужащих. Федоров отметил, что захватчики пытались прикрываться гражданской инфраструктурой.

Два дня подряд в Токмаке происходит мощная ликвидация подразделений российских оккупационных войск. Подробности в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что во время совещания оккупантов 28 ноября произошел взрыв. По его словам, 14 российских военных погибли, среди них — большое количество офицеров. Враг пытался прикрываться гражданской инфраструктурой, поэтому штаб разместили на территории детского сада.

"Взрывы продолжались и вчера", — пояснил он.

В окрестностях города 29 ноября также раздавались взрывы в локациях, где войска РФ концентрируются. Он отметил, что в Запорожской области уничтожение оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.

Взрывы в Токмаке

Система HIMARS нанесла удар по расположению российских оккупантов в Токмаке, который расположен в Запорожской области, как отметил журналист Андрей Цаплиенко. Здание, как информирует Центр журналистских расследований, захватчики использовали для своих целей, поскольку помещения выполняли функции вроде военного госпиталя.

Во вторник утром, 28 ноября, произошло попадание по госпиталю, который оккупанты использовали в различных целях. В частности, ради безопасности в тот день там решили провести офицерское совещание.

Напомним, 21 ноября рассказали, что российские войска в оккупированном Токмаке захватывают жилье с отоплением для расселения оккупантов. Местные коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцы не проживают.