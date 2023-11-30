ВС РФ атаковали ракетами С-300 и ударными Shahed: в ВСУ озвучили детали ночного обстрела (фото)

Пуски иранских дронов-камикадзе осуществлялись из оккупированного Крыма и российского Приморско-Ахтарска. В Хмельницкой области обломки БПЛА повредили завод, а в Донецкой — зафиксированы прилеты в жилые дома.

Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 30 ноября. Противник выпустил дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько объектов удалось уничтожить в небе.

Всего противник выпустил по стране 20 ударных БПЛА и осуществлялись запуски сразу с двух направлений: Приморско-Ахтарска в России, а также территории временно оккупированного Крымского полуострова.

К отражению воздушного нападения были привлечены все необходимые для этого средства, среди которых: истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожено 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства", — говорится в сообщении.

Силам ПВО удалось уничтожить 14 дронов-камикадзе за ночь Фото: Воздушные силы ВСУ

Прокомментировали атаку и в Хмельницкой областной военной администрации, ведь регион являлся одной из целей противника во время обстрела.

Отмечается, что силы ПВО работали в Шепетовском районе, ведь была угроза со стороны дронов-камикадзе.

"Вследствие их уничтожения, обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются", — заявили в ОВА.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о воздушных объектах, которые противник направил по региону. В ходе атаки украинским защитникам из Воздушного командования "Восход" удалось уничтожить в области 3 вражеских беспилотника. Все они были перехвачены в районе Никопольского района.

Также посреди ночи из тяжелой артиллерии была атакована Марганецкая громада. В остальных районах региона обошлось без ударов, люди не пострадали.

Пострадала от действий противника и Донецкая область. ВС РФ запустили по Покровскому району 6 ракет С-300, что привело к разрушениям жилых домов и пострадавшим в трех населенных пунктах. Под завалами могут находиться 5 человек.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. В регионах страны активно работала противовоздушная оборона. В некоторых областях также объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.