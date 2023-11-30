Кардинальное решение: Пентагон поручит лишь одной компании решить проблему с F-35

В свое время шли разговоры о создании для F-35 силовой установки нового поколения, однако от этой идеи в Пентагоне отказались. В итоге было принято решение доработать существующий двигатель F135, чем и займется компания Pratt & Whitney.

Министерство обороны США намерено кардинально решить вопрос модернизации самолетов F-35, которые имеют проблемы с двигателями. В Пентагоне заявили, что компания Pratt & Whitney станет единственным поставщиком средств для устранения перегрева силовой установки истребителя. Об этом 29 ноября сообщили в Defence One.

Данное решение, пишут обозреватели, хотя и было ожидаемым, тем не менее, стало ударом для GE Aerospace, которая предложила решить проблему путем замены двигателя F135 от компании Pratt, на силовую установку нового поколения.

Соглашение с Минобороны предусматривает последовательность действий:

модернизацию активной зоны двигателя F135;

разработку и изготовление испытательных образцов;

закупку средств испытаний;

валидацию и верификацию;

интеграцию системы вооружения для обеспечения возможностей воздушной системы;

закупку испытательного оборудования;

закупку аппаратуры для разработки вариантов F-35A, F-35B и F-35C.

"В компании Pratt & Whitney 600 сотрудников полностью посвятили себя этой работе, и мы находимся на пути к тому, чтобы предоставить операторам F-35 мощность, необходимую для реализации возможностей Block 4 и последующих, начиная с 2029 года", — заявила вице-президент компании Pratt по программе F135 Джен Латка.

В компании также отметили, что модернизация требует сохранение общего варианта силовой установки для всех модификаций самолетов F-35A, F-35B и F-35C. Поэтому, вероятно, Пентагон отказался от идеи создания нового двигателя. Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что служба будет стремиться к модернизации двигателя, а не к созданию нового адаптивного двигателя для F-35.

Суть в том, что адаптивный двигатель может улучшить тягу и топливную эффективность, но не подойдет для варианта F-35B корпуса морской пехоты, чей подъемный вентилятор позволяет самолету взлетать с очень коротких взлетно-посадочных полос и садиться вертикально.

Ранее сообщалось, что согласно отчету американского правительства, только 55% истребителей F-35 находятся в боеспособном состоянии, поскольку ВВС США столкнулись с рядом проблем. Среди них дефицит запчастей, чрезмерная зависимость от подрядчиков, а также отсутствие складов с запчастями.