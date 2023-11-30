"Нам нужны современные самолеты": Игнат отреагировал на слова Столтенберга о F-16 на фронте (видео)

Представитель командования Юрий Игнат отметил, что Украина рассчитывает полностью, но постепенно заменить парк летательных аппаратов на F-16 или на другие западные аналоги.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов, но не изменят ситуацию на поле боя. Однако, по мнению украинских военных, все зависит от модели самолета и вооружения. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юри Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, если речь идет о самолетах старых моделей и серий — кардинальных изменений на фронте действительно не будет.

"Если говорить о самолетах каких-то старых моделей, старых серий то, конечно, кардинально не изменят. Но мы рассчитываем, что будем иметь технику, которая на уровне будет конкурировать с российскими самолетами и сможет оттеснить российскую авиацию подальше", — подчеркнул спикер.

Также Игнат добавил, что самолеты должны работать в единой системе противовоздушной обороны и работать в едином механизме Сил обороны.

Украине нужны новые модели истребителей

По его словам, Украина нуждается в новейших моделях F-16. Кроме того, спикер отметил, что атаки ВСУ осуществляют небольшими группами, ведь "это не Вторая мировая война, чтобы воевать количеством".

Представитель Воздушных сил уточнил, что самолеты являются лишь платформой для вооружения, а именно, ракет и бомб, которые применяются в войне против страны-агрессора.

"Поэтому нам нужны современные самолеты. Современные платформы, способные обеспечить именно результат. F-16 есть разные, есть разные модернизации. Есть блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й и вплоть до 70-го. Блок 70/72 — это последняя модернизация F-16. Она очень мощная и, конечно, хочется ее", — отмечает Игнат.

По его словам, Украина рассчитывает полностью, но постепенно заменить парк летательных аппаратов на F-16 или на другие западные аналоги.

Напомним, 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО сообщил, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов и укрепить украинскую противовоздушную оборону, но не сломают ситуацию на поле боя.

20 ноября военный обозреватель Денис Попович заявил, что Украина может получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Он отметил, что решение о предоставлении самолетов уже принято.

Также 21 ноября в OSINT-команде Tatarigami-UA заявили, что истребители F-16 с ракетами AIM-120D смогут уменьшить угрозу со стороны Воздушно-космических сил РФ. В результате ВСУ смогут бороться с вражескими самолетами, которые не смогут избегать зоны действия ПВО.