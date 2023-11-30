Мобилизация в Украине: как сейчас проходит призыв и кого заберут в армию в декабре

По словам подполковника Владимира Фитьо, категория призывников 18-27 лет может призываться на военную срочную службу. Но поскольку нет указа президента на увольнение по демобилизации предыдущих срочников и по набору новых, такая группа граждан сейчас мобилизации не подлежит.

Верховная Рада Украины поддержала внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении срока военного положения в Украине и введении общей мобилизации в связи с действиями России до февраля 2024 года. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в интервью NV.

Согласно его заявлению, процесс мобилизации в Украине продолжается с февраля 2022 года и развивается в соответствии с планом, не предполагая никаких усилений или послаблений.

"Возможно, был больше набор в начале, когда формировалось больше частей. Все вызовы, связанные с проведением мобилизации в России, были учтены во время нашей мобилизации. На данный момент в Украине военнообязанными граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по своему состоянию здоровья могут проходить военную службу", – напомнил он.

Также он отметил, что существует группа призывников в возрасте 18-27 лет, которых могли бы призвать на военную срочную службу. Однако, поскольку не было указа президента о демобилизации предыдущих срочников и о новых призывах, эта категория граждан в настоящее время не подпадает под мобилизацию.

"Кроме этого военнообязанные граждане после получения повестки, если они появились в ТЦК лично, проходят медицинское освидетельствование и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, они направляются в учебный центр, где проходят обучение от одного месяца и, соответственно, уже затем направляются в свои воинские части", — пояснил он.

Что касается учетных специальностей, то это, по словам подполковника, зависит от потребностей, которые на данный момент есть.

"Во-первых, когда человек пришел в ТЦК, это не значит, что он сразу уходит в Вооруженные Силы. Она предоставляет свои учетные данные и, если по состоянию здоровья и его специальности на данный момент она сейчас нужна, то такого человека могут мобилизовать по формируемому направлению. Простейшее обучение – это военно-учетная специальность стрелок – длится от одного месяца. Если военно-учетная специальность сложнее, например, оператор дронов, наводчик-артиллерист и еще ряд профессий, то обучение длится дольше — месяц, два, три, согласно программе. Также наши мобилизованные проходят обучение за границей в странах-партнерах. Это Германия, Испания, Великобритания и другие", – подытожил он.

Напомним, некоторые военнослужащие могут уволиться со службы. В законодательстве Украины предусмотрено четыре причины для демобилизации во время войны.

Также напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли усилена мобилизация в Украине. Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, и пока нет необходимости повышать интенсивность призыва.