"Несмотря на нарратив в СМИ": В США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%, — опрос

Когда формулировка вопроса корреспондентам касалась доктрины Рейгана о помощи союзникам для защиты от агрессора, поддержка перевалила за 60%, так военную помощь поддерживают 59% американцев.

Большинство американцев поддерживают поставки вооружения Украине, Израилю и Тайваню. Опрос Reagan National Defence Survey показал увеличение поддержки. Об этом сообщает Defense News.

По заказу Reagan National Defence Survey опрос проводила Beacon Research and Shaw & Co. Он охватил 2506 взрослых американцев и проводился с 27 октября по 5 ноября.

"Несмотря на определенный нарратив в СМИ или то, что вы могли бы ожидать, наблюдая за дебатами о помощи Украине в Конгрессе США, поддержка Украины не уменьшается. На самом деле есть устойчивая и сильная последовательная поддержка Украины. Большинство демократов и большинство республиканцев поддерживают продолжение военной помощи США Украине", — говорит политический директор Института Рейгана Рэйчел Хофф.

Опрос показал, что за военную помощь Украине выступают 59% респондентов, а 30% против. Однако, когда формулировка вопроса содержала в себе доктрину Рейгана, которая обещает поддерживать союзников по миру против агрессора, тогда поддержка составила 67%.

"Формулировка вопроса о предоставлении помощи по безопасности Украине, Израилю и Тайваню в этом контексте генерирует более высокий уровень поддержки — как в целом, так и среди партийных подгрупп — чем когда вопрос ставится вне этого контекста", — отмечается в опросе.

Также в опросе спрашивали об отношении военной помощи Израилю — ее поддерживает 71% респондентов, а 23% выступают против.

Что касается военной поддержки Тайваня, то 56% американцев поддерживают, а 28% не поддерживают отправку военной техники. Когда к вопросу добавили фразу о том, что США исторически оказывали помощь союзникам в сфере безопасности, то поддержка в таком случае составила до 65%.

Напомним, 24 ноября СМИ писали, что согласно опросу, американцы больше всего не любят Владимира Путина и Россию.

22 ноября телеканал NBS News опубликовал результаты соцопроса относительно помощи Украине и Израилю.