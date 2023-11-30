До конца 2024 года: в НАТО спрогнозировали успехи ВСУ на фронте

Представители Альянса заверяют, что финансовая и военная поддержка Украины не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

В НАТО предполагают, что Вооруженным силам Украины, вероятно, не удастся полностью вытеснить российские войска с ее территории до конца следующего 2024 года. Тем не менее, западные союзники заверяют, что финансовая и военная поддержка Киева сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно высказыванию одного из представителей Альянса, предпочитающего остаться неизвестным, Украина, вероятно, не сможет полностью вытеснить российские войска со своей территории до конца 2024 года.

Тем временем, согласно сообщению издания, западные союзники Украины заверяют, что финансовая и военная поддержка не снизится, даже несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Тем не менее, согласно информации, предоставленной троим дипломатам НАТО, обеспечение заказов военной техники, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью, а также поддержка ускоренного производства, развивается не так, как задумывалось.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен переключил свое внимание на Украину, НАТО и Западные Балканы после нескольких недель, в течение которых акцент был сделан на событиях на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО не определились с быстрым вступлением Украины. По данным журналистов, в программе реформ нет конкретного перечня условий, из-за чего существует риск, что реформы, проведенные Киевом, могут никогда не быть достаточными.