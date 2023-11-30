"Ты и есть ПВО?": Воздушные силы показали зенитчика, который "Иглой" сбивает ракеты РФ (фото)

Чтобы сбить российскую ракету в небе над Украиной — работает команда различных специалистов в составе сил ПВО. Благодаря их совместной работе бойцу удалось осуществить два результативных выстрела.

Стрелок-зенитчик Дмитрий Герасименко, держа на плече ПЗРК "Игла", вместе с побратимами выслеживает российские ракеты, которые ВС РФ запускает по Украине. Весной 2022 года ему удалось дважды в течение месяца подбить сразу две цели. За это стрелок получил медаль и памятные часы. О боевом пути Герасименко рассказала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на странице Facebook.

В заметке говорится о бойце, который входит в состав подразделения охраны радиотехнического батальона. Подразделение несет службу в неуказанном регионе Украины. Во время дежурства после Пасхи 2022 года (после 24 апреля) состоялся его "дебют": он впервые принял участие в боевом выезде и впервые сбил крылатую ракету РФ. Точный выстрел совершил из ПЗРК "Игла" — потом сам не верил, что это удалось, поскольку этот вид оружия не предназначен для таких задач.

"В теории — "Игла" не слишком предназначена для уничтожения крылатых ракет. Как видите, на практике — все вполне возможно", — отметил боец.

Дмитрий Герасименко и ЗРК Игла ВСУ

Дмитрий описал детали "охоты". В частности, рассказал, как вместе с побратимами находился на посту, когда услышал, что ракета "на подлете, повернула на юг". После этого поднял на плечо одну из двух заряженных "труб" и начал прислушиваться, чтобы услышать ракету. Говорит, что звук ее полета ни с чем не спутаешь. Наконец заметил цель, когда она была в 600 метрах, и выстрелил. Не был уверен, что сможет попасть: "Увидел, как моя ракета уверенно догнала российскую. Взрыв — попал!".

Дмитрий Герасименко и ПЗРК

Уже через месяц, говорится в заметке пресс-службы, Дмитрий Герасименко сбил еще одну крылатую ракету РФ. 26 февраля 2023 года Указом Президента №112/2023 его наградили медалью "За мужество". Также он получил памятные часы от командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Боевое подразделение сил ПВО

Боец отметил, что выстрел удалось осуществить благодаря совместной работе многих людей сил ПВО ВСУ. Одни специалисты обнаруживают ракету, следят, как она летит над территорией Украины, объявляют тревогу и сообщают боевым постам, где можно ожидать цель.

"Благодаря этой работе вся Украина знает, откуда и когда ждать ракеты или "шахеды". После этого к работе приступает команда бойцов ЗРК, авиация, мобильные огневые группы.

"Именно "уничтожение вражеской цели" — лишь верхушка айсберга в общей цепочке системы противовоздушной обороны. За каждой приземленной ракетой или дроном — стоит отлично скоординированная работа немаленького коллектива", — подчеркнул Дмитрий.

Также в заметке поделились некоторыми деталями личной жизни зенитчика. В ряды ВСУ он попал в 2019 году — ушел добровольцем. Когда началась полномасштабная война, 24 февраля 2022 года, как раз был на дежурстве, которое затем продолжалось несколько месяцев. Женат, имеет двух сыновей. Рассказал, как жена отреагировала, когда услышала о его удачных выстрелах: "Так это ты и есть ПВО, получается?", — несколько раз переспрашивала женщина.

Зенитчик Герасименко на посту сил ПВО

Ночные удары РФ — детали

Отметим, в ночь на 30 ноября ВС РФ запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136, доложило командование Воздушными силами ВСУ. Силам ПВО удалось обезвредить 14 целей, работали боевые расчеты в центральных и южных областях.

Самая большая атака "Шахедов" состоялась 25 ноября, ранее писал Фокус. Той ночью в небе обнаружили 75 вражеских беспилотников, из которых удалось сбить 74 шт.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ собрала запас из почти тысячи ракет. Согласно прогнозам, россияне могут запустить их по энергетической инфраструктуре страны.

Напоминаем, в СМИ сообщили, сколько снарядов 155 калибра использовали в Израиле и какую часть из них могла бы получить Украина. После этого эксперты выяснили, что ВСУ имели бы возможность использовать партию этих снарядов на 700-километровом фронте, в то время как израильтяне — на 27-километровом.