Перемудрили с модернизацией: как Франция решила улучшить ударные вертолеты Tiger (видео)

С учетом опыта боевых действий в Украине модернизация вертолета до версии Mk3 была отложена. В итоге французский "Тигр" не будет оснащен перспективной противотанковой ракетой Akeron LP.

Министерство обороны Франции имело планы по модернизации ударных вертолетов Tiger до стандарта Mk3, благодаря чему машина вооружалась перспективной противотанковой ракетой Akeron LP. Однако с учетом опыта войны в Украине французы сосредоточились на модернизации Mk2+, которая включает в себя интеграцию беспилотников в состав бортового вооружения вертолетов. Об этом 28 ноября сообщил ресурс Opex360.

Кроме установки Akeron LP от компании MBDA программа Mk3 предусматривала оснащение французского "Тигра" прицельной системой Strix NG, новыми навигационными системами (инерциальной и спутниковой, совместимой с группировками GPS и Galileo), комплектом авионики FlytX, системой самозащиты на базе CATS-150, терминалами Micro TMA для наведения ракет "воздух-земля" и т.д.

"Нагрузка на экипаж также будет снижена благодаря новой авионике, которая позволит ему сосредоточиться на выполнении своей миссии", — уточнили в компании Airbus Helicopters.

Между тем в свете результатов войны в Украине министр обороны страны Себастьен Лекорню заявил, что планы по созданию модификации Tiger Mk3 "необходимо пересмотреть".

В итоге французы остановились на варианте Mk2+, который предусматривает интеграцию БПЛА для защиты от вражеских средств ПВО, использование 68-мм ракеты ACULEUS, а также нового приемника GPS и антенны с управляемой диаграммой направленности излучения "TopShield". Данная модернизация должна завершится к 2030 году.

Комментируя новость эксперты Defence Express отмечают, что решение отказаться от перспективной Akeron LP с дальностью атаки до 15 км выглядит парадоксальным, так как опыт боевых действий в Украине показал, насколько опасными могут быть вертолеты с подобным вооружением.

Но с другой стороны, вероятно, французские специалисты решили остановиться на более практичном формате модернизации.

"По всей видимости, французские чиновники и специалисты могли оценить, что в такой срок с интеграцией ракеты Akeron LP могут просто не справиться. Поэтому решили выбрать возможно менее масштабный, но более практичный формат модернизации, который должен дать усиление боевых возможностей Tiger Mk2",- подчеркнули эксперты.

Напомним, компания Boeing завершила этап испытаний и оценок прототипа вертолета MH-139A Grey Wolf и намерена в 2024 году запустить серийное производство этих машин. Вертолет призван заменить устаревший UH-1N Huey и должен будет защищать межконтинентальные баллистические ракеты на территории США.