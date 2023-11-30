Инфляция, безработица и алкоголизм: в России растет социальное напряжение, — ГУР

По информации украинской разведки, о проблемах внутри России уже говорят местные чиновники и спецслужбы. Люди продолжают терять источники доходов.

На территории Российской Федерации продолжает расти социальное напряжение и связано это непосредственно с войной, которую начал президент Владимир Путин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР МОУ) 30 ноября.

Отмечается, что фиксируется рост напряжения в европейской части страны. Люди все чаще недовольны тем, что происходит в последнее время. Более того, ухудшение общественной ситуации заметили российские чиновники и представители спецслужб, пишут в ГУР МОУ. Они об этом сообщают высшему руководству Кремля через закрытые доклады.

"По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины. Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России", — говорится в сообщении.

Представители разведки отметили, что рост уровня преступности в соседней стране прежде всего связан с тем, что люди начали терять стабильные источники доходов. Новую работу найти достаточно сложно, поэтому и идут в ход запрещенные методы.

Отдельно фиксируется, что российское население начало еще чаще употреблять алкогольные напитки.

"Также на усиление социальной напряженности в России напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", — подытожили в ГУР МОУ.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что РФ не способна создать сплоченную группировку для обороны Херсонской области. Аналитики из американского Института изучения войны заявили, что у россиян отсутствует координация с артиллерией, нет тактической разведки и информирования о собственных минных полях.