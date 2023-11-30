Украина получит дополнительные системы ПВО IRIS, Patriot и Hawk, — Игнат

По словам полковника ВСУ, украинские защитники особенно нуждаются в средствах борьбы с вражескими беспилотниками Shahed, поскольку атаки именно этими БПЛА усиливаются.

Украинские войска получат дополнительные системы противовоздушной обороны западных образцов, такие как IRIS-Т, Patriot, а также комплексы Hawk. Эта военная помощь станет результатом деятельности созданной коалиции Германии и Франции в рамках Контактной группы "Рамштайн". Об этом рассказал 30 ноября спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Полковник отметил встречу президента Украины с воздушным командованием "Юг", на которой шла речь об усилении зоны ответственности дополнительными средствами противовоздушной обороны. После визита главы государства на этом направлении украинские защитники успешно отбили атаку вражеских "Шахедов".

Также Игнат добавил, что сигналы от западной коалиции, возглавляемой Германией и Францией, вселяют оптимизм относительно дополнительных поставок средств ПВО, которыми усилят регионы Украины.

"Это дает нам определенный оптимизм в том, что нам все же помогут дополнительными средствами. Это и комплексы IRIS, Patriot, также комплексы Hawk, и все остальные дополнительные, которые обещаны и Германией и Францией и другими странами", — сообщил Игнат.

Между тем полковник считает, что Украине нужно больше западной техники. По его словам, очень полезной будет оружие против российских беспилотников Shahed, поскольку атаки именно этими средствами усиливаются.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юри Игнат 30 ноября также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о самолетах F-16, которые якобы не изменят ситуацию на поле боя. Полковник отметил, что если речь идет о самолетах старых моделей и серий — кардинальных изменений на фронте действительно не будет.