"Само собой": Игнат ответил на обвинения, что западные ПВО есть только вокруг Киева

По словам спикера Воздушных сил, помощь союзников помогает защищать от атак все украинские области, однако на защищенность столицы в прошлом году повлияло количество обстрелов.

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Западные системы противовоздушной обороны стоят не только вокруг Киева и продолжают защищать многие регионы страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью изданию NV.

По его словам, регулярно во время российских обстрелов начинается нарратив о том, что системы ПВО, которые были переданы союзниками, защищают исключительно Киев, а в других городах их вовсе якобы нет. На самом деле это далеко не так.

Представитель ВС ВСУ отметил, что западные системы размещены во многих регионах страны и регулярно усиливают защиту не только Киева, но всех областей.

"Не нужно говорить только, что Киев один усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищенный, – ред.) – само собой. И другие регионы сейчас уже защищены западными системами – и NASAMS, и IRIS-T, но больше не скажу", — заявил Юрий Игнат.

К слову, отдельно была поднята тема новой коалиции Запада, о которой министры обороны договорились во время встречи в формате "Рамштайн". Благодаря этому Украина сможет получить больше образцов ПВО, на что очень все надеются.

"Будем надеяться, что создание этой коалиции позволит нам еще больше усилиться. Каждая дополнительная установка, которая приходит с Запада, или каждая система ЗРК – это защищенный город, защищены несколько объектов. Это усиление", – подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 25 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал регионы Украины, которые нуждаются в дополнительной защите. По его словам, ощущается нехватка систем противовоздушной обороны в приграничных областях, которые граничат с Россией и Беларусью. Также сложно с ПВО на Донецком направлении.