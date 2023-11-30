Больше ракет, снарядов и ПВО: Мишель рассказал, как обеспечить безопасность Европы и Украины

По словам главы Еврокомиссии, необходим новый оборонный союз, который сможет своевременно и в необходимом количестве производить вооружение. Также может быть увеличено финансирование промышленности.

Европе необходим оборонный союз, чтобы продолжить поддержку Украины и обеспечить собственную безопасность. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает The Guardian 30 ноября.

По его словам, Запад уже предоставил беспрецедентную помощь Украине, однако необходимо сделать еще больше. В частности речь пошла об увеличении количества ракет, боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны. Более того, необходимо все это делать быстрее.

"Это обязанность — обязанность перед украинским народом, но также и перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам", — заявил Шарль Мишель.

Отдельно отмечено, что новый оборонный союз должен быть в сочетании с единым оборонным рынком, а основных целей у Европы на сегодняшний день две.

Также должна происходить более эффективная координация всех расходов Европы на оборону и увеличение финансирования на эту промышленность. Тогда у Запада будет возможность защитить себя от вероятной агрессии.

"Во-первых, наша поддержка — наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины — это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу оборону — нашу европейскую оборону — сильнее сейчас, завтра и в будущем", — подытожил Шарль Мишель.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%. Политический директор Института Рейгана Рэйчел Хофф говорит, что несмотря на определенный нарратив в СМИ поддержка остается на достаточно высоком уровне и продолжает увеличиваться.