САУ "Богдана". Как разрабатывали и модернизировали первую артустановку под калибр НАТО

История первой САУ калибром 155-мм началась в 2017 году, когда в Минобороны впервые заговорили о необходимости колесной артустановки для ВСУ. Конструкторы САУ "Богдана" прошли сложный этап разработки, запустили серию и закрыли главный недостаток в конструкции.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины была изготовлена только одна САУ "Богдана" калибром 155-мм. С тех пор артустановка не только выдержала испытания на поле боя, но и пошла в серию. Фокус разбирался, что известно о первой украинской САУ под калибр НАТО.

САУ "Богдана" — как разрабатывали артустановку

Впервые в Украине создали исследовательский образец колесной самоходной артиллерийской установки в 2009 году. Система получила название "Таско" и базировалась на шасси грузовика КрАЗ-6322 со 155-мм пушкой. Тогда мобильную артустановку активно обсуждали на форумах, но в войско система не пошла. Вернулись к идее колесной САУ в 2017-2018 годах. Впервые публично о САУ "Богдана" заговорили в июле 2018 года, о ней сообщил директор Defense Express Сергей Згурец. Разработчиком и производителем артиллерии был Краматорский завод тяжелого верстакостроения. Основная часть артустановки изготавливалась в Украине в кооперации 10 предприятий. В Краматорске изготавливали, в частности, орудие.

Первое публичное фото САУ "Богдана Фото: Defense Express

В этом же году ГАХК "Артем" заявил о возможности производства 155-мм боеприпасов, а именно осколочно-фугасных M117 и HEER.

Макет 155-мм боеприпасов от украинского производителя "Артем" Фото: ДАХК Артем

Начались испытания САУ "Богдана" в 2018 году. Тогдашний министр обороны Степан Полторак говорил, что артустановку примут на вооружение.

Первая публичная демонстрация украинской "Богданы" состоялась во время парада ко Дню независимости Украины в 2018 году. С тех пор машина проходила ряд испытаний. Первый гидровыстрел был совершен в декабре 2019 года. Разработка и испытания "Богданы" не проходили без проблем. В 2020 году испытаний не было из-за конфликта между Минобороны и Краматорским заводом. Предприятие обвиняло ведомство в остановке испытаний, а Минобороны в ответ обвиняло завод в невыполнении своих обязанностей.

Ситуация изменилась в 2021 году, с января Минобороны приняло решение о возобновлении предварительных испытаний. Без этого нельзя было приступить к государственным испытаниям и начать серийное производство. К началу полномасштабной войны "Богдана" настреляла около 450 выстрелов.

"Богдана" на полномасштабной войне

К началу полномасштабной войны "Богдана" все еще не завершила все необходимые испытания и существовала в единственном экземпляре. Как рассказал глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, 25 февраля 2022 года было распоряжение уничтожить САУ, чтобы она не попала в руки оккупантам. На тот момент артустановка находилась в Краматорске. "Богдану" эвакуировали в тыл, а дальше передали в ВСУ.

САУ "Богдана", 2022 год Фото: Сергей Пашинский / Facebook

Когда Силы обороны освободили остров Змеиный, который был захвачен оккупантами в первый день боевых действий, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что важную роль в операции сыграла "Богдана". Военные применяли украинскую артустановку для ударов по врагу на острове. Для этого ее перевозили на позиции на баржах. Максимальная дальность стрельбы может достигать 42 километров, поэтому этого хватало для ударов по острову Змеиный в связке с беспилотником Bayraktar TB2.

После этого 155-мм артустановка принимала участие на разных участках фронта на вооружении 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

"Богдана 2.0" – модернизация и старт серийного производства

Бывший министр обороны Алексей Резников 26 января 2023 года анонсировал начало серийного производства САУ "Богдана". Также он опубликовал фото из нового шасси. В следующем месяце на международной выставке вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби показывают обновленную САУ "Богдана", которую прозвали версией 2.0. Под нужды заказчика артиллерию предлагают изготавливать машину на базе трех разных шасси:

КрАЗ;

Tatra 815;

MAN.

Машина на базе MAN на данный момент все еще не была замечена в Силах обороны. Вместо этого в войсках появилась "Богдана" на базе белорусского МАЗ-6317. В "Украинской бронетехнике" объяснили, что выпускать 155-мм установку на базе разных шасси было осознанным решением, чтобы ускорить поставку машин в войска.

САУ "Богдана" на базе КрАЗ САУ "Богдана" на шасси МАЗ Фото: АрміяInform САУ "Богдана" на базе Tatra 815

Вероятно, белорусские шасси осталось у "Украинской бронетехники", когда они покупали их базы для своих броневиков. Также были официально озвучены характеристики САУ "Богдана":

калибр — 155 мм;

длина ствола — 52 калибра;

угол поворота орудия – по горизонтали от -30 до +30 градусов и от -5 до 65 градусов по вертикали;

дальность стрельбы — до 42 км;

боекомплект — 20 снарядов.

На разворачивание/сворачивание машины в боевое положение нужно около 90 секунд. Однако СМИ писали, что имеющиеся в наличии САУ не соответствовали всем заявленным характеристикам из-за отсутствия системы управления огнем и досылателя. Как недавно заявили в Минобороны Украины, САУ "Богдана" прошла испытания на поле боя.

Управление артиллерийской установкой происходит при помощи бортовой системы. На данный момент известно, что она еще не доработана, однако ее элементы уже есть в установке. В планах сделать систему автоматизированной. В 2018 году сообщалось, что артустановка имеет две системы управления: одну в кабине и дублирующую снаружи.

Системы управления огнем в САУ "Богдана" Фото: Википедия

Чем САУ "Богдана" лучше советских аналогов?

Украинская самоходная артустановка превосходит советские аналоги в дальнобойности и маневренности.

"Богдана" от советских систем отличается дальнобойностью, точностью и маневренностью. На практике подтверждена возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда. Применение специальной навигационной аппаратуры дает возможность попадать в цель с первого выстрела", — передавали словами командира САУ Валерия в Командовании Объединенных сил ВС Украины.

155-мм боеприпас у САУ Богдана Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

В начале ноября выяснилось, что у "Богданы" смогли исправить один из главных недостатков – отсутствие досылателя. Окончательно это стало видно на фото 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в Фейсбуке. Машина на базе МАЗа была с досылателем, также "Богдана" с досылателем есть на вооружении 47-й отдельной артиллерийской бригады. Это означает, что военным больше не нужно вручную заряжать 43-килограммовый боеприпас в орудие. Также должна увеличиться скорострельность и уменьшиться усталость экипажа САУ. И на сегодня есть уже как минимум две "Богданы" с досылателем.