До 50 штурмов в день: ВС РФ пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохима, — ВСУ

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем ВСУ. Во время атак оккупанты несут большие потери в технике и живой силе, рассказали в командовании.

Вооруженные силы Российской Федерации начали активные штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, за последние трое суток враг пошел вперед и ежедневно осуществляет 40-50 штурмов на этих направлениях.

Также он отметил, что в районе Авдеевки оккупанты пытаются попасть на территории коксохимического завода, который находится под контролем ВСУ.

"Враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод находится под нашим контролем. Враг несет там большие потери, как в технике, так и в живой силе", — сказал Александр Штупун.

Он отметил, что российские военные бросают пехоту и сбрасывают КАБы на Авдеевку и окрестности города. Кроме этого, активные боевые действия продолжаются в районе города. Россияне продолжают наземные атаки, местами применяют бронетехнику.

Александр Штупун сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки враг потерял почти 500 военных. Украинские бойцы уничтожили семь танков и 13 бронемашин. Также на Таврическом направлении было зафиксировано 45 боевых столкновений, 648 артиллерийских обстрелов. За последние две недели оккупанты начали бить по медицинским учреждениям — гражданским и военным.

Напомним, 29 ноября военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что ситуация возле Авдеевки напоминает бои за Бахмут. По его словам, оккупанты продолжают давить на город, украинским бойцам приходится отступать с некоторых позиций.

В тот же день украинский военнослужащий Евгений Иевлев рассказал, что оккупанты пытаются скрыть свою технику на Донбассе. Он отметил, что несмотря на ухудшение погодных условий украинские бойцы продолжат уничтожать врага с техникой на поле боя.