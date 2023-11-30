Флот Испании впервые получил подводную лодку отечественного производства Isaac Peral (фото)

В компании Navantia с гордостью заявили, что создание отечественной субмарины значительно превосходит все предыдущие технологические проекты в истории Испании.

Военный флот Испании впервые в своей истории принял на вооружении подводную лодку полностью спроектированную и изготовленную на отечественных мощностях. Инновационная подводная лодка S-81 Isaac Peral является детищем группы экспертов Navantia и стала первой подводной лодкой класса Agosta, представленной почти за 38 лет. Торжественное мероприятие 30 ноября транслировала пресс-служба компании Navantia.

Западные эксперты отметили, что создание отечественной субмарины вводит Испанию в эксклюзивный круг стран, обладающих навыками и ресурсами для самостоятельной разработки собственных подводных лодок.

В ходе церемонии президент компании Navantia Рикардо Домингес с гордостью сравнил этот проект с созданием космического корабля, поскольку он значительно превосходит все предыдущие технологические проекты в истории Испании.

Важным событием стало то, что 18 октября этого года подводная лодка S-81 Isaac Peral успешно прошла последнюю контрольную точку безопасности, достигнув максимальной эксплуатационной глубины.

Кратко о субмарине Isaac Peral

Лодка оказалась "долгостроем" — ее заложили еще в 2005 году и по планам разработчиков должна была передана флоту в 2011 году. Однако строительство затянули еще на 10 лет из-за масштабного процесса реконструкции, начатого в 2010 году. Дело в том, что изначально субмарина должна была быть атомной, а в итоге стала дизель-электрической.

Isaac Peral имеет длину 80,8 метра, ширину — 11,68 метра. Водоизмещение подводного корабля составляет 3 000 тонн, скорость до 19 узлов. Подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

Субмарина созданная для незамеченного прохождения удаленных районов на высокой скорости и для этого обладает особенностью силовой установки. Она оснащена воздухонезависимым двигателем компании UTC Power, в котором используется реактор мощностью 300 кВт, работающий на биоэтаноле. Кроме того, электрические двигатели не только делают субмарину на 20 % легче по сравнению с теми, что используются на подводных лодках класса Scorpene, но и позволяют использовать энергию трех дизельных двигателей на борту, каждый из которых выдает 1200 кВт.

Напомним, что 11 октября корабль Военно-морских сил Испании Rayo перехватил подводную лодку класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк", принадлежащие Российской Федерации. Корабль выявил объекты россиян вблизи исключительной экономической зоны Испании и начал следовать за ними к югу от Балеарских островов.