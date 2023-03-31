Первое погружение: ВМС Испании провели испытания новой субмарины Navantia S-81

Особенностью субмарины является использование топливных элементов на основе биоэтанола. Лодка вооружена торпедами, противокорабельными ракетами, глубинными бомбами, а в планах оснастить ее ракетами Tomahawk.

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Военно-морские силы Испании совместно с вооруженными силами страны провели испытание новой подводной лодки S-81 "Исаак Пераль" от компании Navantia. Как сообщает издание Naval News, 30 марта субмарина осуществила первое успешное погружение в водах военно-морской базы La Algameca.

Испытания являются частью основных этапов безопасности при строительстве подводных лодок S-80 и проводится после плавания в надводном положении и перед плаванием в подводном положении. В ходе статического погружения было проверено водоизмещение подводной лодки, определены поперечная и продольная устойчивость, а также конечная осадка субмарины.

Испытание длилось около восьми часов и было разделено на три этапа. На первом и последнем этапах осадка измерялась в оружейном доке компании Navantia, а центральный этап проходил в открытом море, рядом с 50-метровым буем, расположенным перед водолазным центром ВМС.

"Своим первым статическим погружением S-81 преодолела ключевую веху на пути к своей полной эксплуатационной готовности. Первое погружение, свидетелями которого мы стали сегодня, является результатом усилий многих профессионалов, поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в программе", — заявил президент компании Navantia Рикардо Домингес.

Что известно о подводно лодке "Исаак Пераль"

S-81 "Исаак Пераль" — одна из крупнейших неатомных подводных лодок большой дальности в мире, с водоизмещением 2965 тонн. При этом диаметр корпуса подлодки составляет 7,3 метра, а ее длина — почти 62 метра. Экипаж подводного судна состоит из 53 человек.

Особенностью субмарины является использование топливных элементов на основе биоэтанола — технология BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology). Инженеры из Navantia отмечают, что BEST избавляет от необходимости отдельно хранить водород на борту, поскольку этанол после использования подвергается риформингу.

Подводная лодка будет вооружена тремя основными видами оружия. Это тяжелая торпеда DM2A4, противокорабельная ракета UGM-84 Sub-Harpoon и донные мины SAES. Также планируется оснастить субмарину крылатыми ракетами UGM-109 Tomahawk.

"Это позволило бы ВМС Испании войти в элитную группу подводных лодок, способных нанести упреждающий стратегический удар. И хотя Tomahawk "ушел в историю" подводная лодка сохраняет способность их нести, поэтому этот потенциал является уникальным среди неядерных подводных лодок НАТО ", — говорят разработчики.

Ранее сообщалось, что Китай резко отреагировал на решение тихоокеанского военного альянса AUKUS продать Австралии три атомные подводные лодки типа Virginia с конвенциональным оружием. 14 марта официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Запад проявляет "типичный менталитет времен холодной войны".