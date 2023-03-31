Перше занурення: ВМС Іспанії провели випробування нової субмарини Navantia S-81

Особливістю субмарини є використання паливних елементів на основі біоетанолу. Човен озброєний торпедами, протикорабельними ракетами, глибинними бомбами, а в планах оснастити її ракетами Tomahawk.

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Військово-морські сили Іспанії спільно із збройними силами країни провели випробування нового підводного човна S-81 "Ісаак Пераль" від компанії Navantia. Як повідомляє видання Naval News, 30 березня субмарина здійснила перше успішне занурення у водах військово-морської бази La Algameca.

Випробування є частиною основних етапів безпеки при будівництві підводних човнів S-80 та проводиться після плавання у надводному положенні та перед плаванням у підводному положенні. У ході статичного занурення було перевірено водотоннажність підводного човна, визначено поперечну і поздовжню стійкість, а також кінцевий осад субмарини.

Випробування тривало близько восьми годин і було поділено на три етапи. На першому та останньому етапах осаду вимірювали у збройовому доку компанії Navantia, а центральний етап проходив у відкритому морі, поруч із 50-метровим буєм, розташованим перед водолазним центром ВМС.

"Своїм першим статичним зануренням S-81 подолала ключову віху на шляху до своєї повної експлуатаційної готовності. Перше занурення, свідками якого ми стали сьогодні, є результатом зусиль багатьох професіоналів, тому я хотів би подякувати всім, хто брав участь у програмі", — заявив президент компанії Navantia Рікардо Домінгес.

Що відомо про підводний човен "Ісаак Пераль"

S-81 " Ісаак Пераль " — один з найбільших неатомних підводних човнів великої дальності у світі, з водотоннажністю 2965 тонн. При цьому діаметр корпусу підводного човна становить 7,3 метра, а його довжина — майже 62 метри. Екіпаж підводного судна складається із 53 осіб.

Особливістю субмарини є використання паливних елементів на основі біоетанолу – технологія BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology). Інженери з Navantia зазначають, що BEST позбавляє необхідності окремо зберігати водень на борту, оскільки етанол після використання піддається риформінгу.

Підводний човен буде озброєний трьома основними видами зброї. Це важка торпеда DM2A4, протикорабельна ракета UGM-84 Sub-Harpoon та донні міни SAES. Також планується оснастити субмарину крилатими ракетами UGM-109 Tomahawk.

"Це дозволило б ВМС Іспанії увійти до елітної групи підводних човнів, здатних завдати попереджувального стратегічного удару. І хоча Tomahawk "пішов в історію" підводний човен зберігає здатність їх нести, тому цей потенціал є унікальним серед неядерних підводних човнів НАТО", — кажуть розробники.

Раніше повідомлялося, що Китай різко відреагував на рішення тихоокеанського військового альянсу AUKUS продати Австралії три атомні підводні човни типу Virginia із конвенційною зброєю. 14 березня офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Захід виявляє "типовий менталітет часів холодної війни".