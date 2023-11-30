"Было заминировано все": бойцы ГУР рассказали о высадке на "вышках Бойко" и мысе Тарханкут

По словам командира подразделения "Братство" с позывным "Боргеза", изначально планировалось брать вышки штурмом, так как там находились оккупационные войска России. Но к удивлению бойцов там никого не оказалось — враг мог заранее знать опланах разведки.

Россияне могли заранее знать о готовящейся высадке на "вышках Бойко", поэтому к моменту прибытия украинских спецназовцев там никого не было, а вся территория была заминирована. Об этом рассказал "Боргеза", командир подразделения "Братство" спецподразделения "Тимур" Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью Ukrainian Witness.

Как рассказал "Тимур", командир спецподразделения ГУР МО, всего было несколько вышек, которые разделили между подразделениями.

"Мое подразделение было на всех вышках. Зашли — взяли под контроль, да и все", — скромно отрапортовал командир о выполненной задаче.

"Вышки Бойко" — россияне все заминировали

По словам "Боргезы", спецназовцы его подразделения двигались на морских резиновых лодках и гидроциклах, из-за чего их было сложно заметить.

"Когда я отправлял своих близких товарищей, я их заверял, что, по моему опыту, ночью достаточно безопасно в Черном море… Море очень большое и увидеть что-то — очень сложно. Найти и вычислить цель — почти нереально, т.к. не хватит заряда аккумуляторов дронов", — рассказал "Боргеза".

На следующий день на рассвете по украинским спецподразделеням начала работать российская авиации.

"Работала очень настойчиво, но неудачно", — добавил "Боргеза".

Он отметил, что в виду масштабности операции, в море было много лодок, а сама схватка представляла собой самый настоящий морской бой, в ходе которого ГУРовцы пытались поразить вражеские самолеты из ПЗРК.

"По самолетам открывали огонь из ПЗРК, брали их с собой на лодки, чтобы плыть на помощь другим лодкам. Одна лодка была повреждена, нужно было прикрывать и как-то отвлечь внимание авиации и стрелять из моря по самолетам. Стрелять по самолетам очень сложно, и почти нереально попасть из ПЗРК, но это очень пугает пилотов и они убегают. Стреляли по самолетам с вышек. Самолеты пытались уничтожить наши лодки, но им это не удавалось", — вспоминает "Боргеза".

Разведчик отмечает, что изначально планировалось брать вышки штурмом, так как там находились оккупационные войска России. Но к моменту прибытия там никого не было.

"Возможно враг получил информацию и убрался оттуда, возможно по другим причинам, но там бойцов не оказалось и поэтому удалось занять без боя", — пояснил "Боргеза".

Разведчик отмечает что вышки представляют огромные сооружения, хоть их размеры сложно оценить по фото. К примеру, на "Украине" 400 кают, помимо различных конструкций.

"Там неимоверный лабиринт, и все это перетянуто минами на дистанционном управлении, растяжками и всякими "сюрпризами". Заминировано было просто все — шкафчики, двери, веревка на полу, вода, сухпаек. На сегодня они полностью не разминированы, потому что мин очень много", — добавил военнослужащий.

Высадка на мысе Тарханкут — не без помощи крымчан

Как рассказал "Тимур", операция на мысе Тарханкут была совместной работой спецназовцев и неравнодушных граждан Украины, которые проживают на территории оккупированного Крымского полуострова.

"Первые минуты там ничего не происходило, но потом, когда парни начали продвигаться, был контакт с врагом, который, как он умеет это делать, убежал. Парни сделали все, что нужно было не без помощи наших неравнодушных граждан, которые там были. Поэтому это комплексная работа, которая была проведена нашими спецназовцами и гражданами, которые проживают в Крыму", — рассказал командир.

Напомним, 8 октября командир подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Виктор Торкотюк рассказал, что после освобождения "вышек Бойко" там был был установлен штаб и создана база для подготовки к будущей десантной операции в Крыму.

Ранее, 16 сентября, стало известно о том, что Украина вернула контроль над "вышками Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были захвачены Россией в 2015 году.

Напомним также, что "вышки Бойко" россияне использовали для контроля транспортного маршрута в направлении Одессы, Николаева и Херсона.