"Никем не оспаривается": в ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины, – СМИ

По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, ни одна из стран ЕС не выступила против предоставления Киеву кредитов и грантов на сумму 50 миллиардов евро.

Страны Европейского союза согласовали пакет финансовой поддержки для Украины. Об этом пишет Sky News 30 ноября со ссылкой на источник.

По данным журналистов, все государства-члены ЕС поддержали инициативу Европейской комиссии (ЕК) о выделении Украине кредитов и грантов на сумму 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать Киеву в течение следующих четырех лет.

Сообщается, что правительства европейских стран ведут переговоры о пересмотре долгосрочного бюджета блока из 27 государств после того, как ЕК предложила выделить дополнительные средства в общий бюджет, преимущественно для Украины.

"Главное — это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по величине", — заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Напомним, 1 ноября СМИ сообщили, что премьер-министры Венгрии и Словакии выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на встрече лидеров Евросоюза. Так, глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы заявил, что поддержка ЕС не работает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября прокомментировал блокировку Венгрией помощи Европейского союза Киеву в размере 50 миллиардов евро. Он заявил, что в данной ситуации стоит подождать еще несколько недель и посмотреть "как это закончится".