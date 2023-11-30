Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого будут призывать в первую очередь

Мужчин, которые пришли в ТЦК и СП, сразу не отправляют в ВСУ. Граждан могут мобилизовать, если по состоянию здоровья и специальности они нужны, рассказали в ВСУ.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что с февраля 2022 года в Украине мобилизация продолжается планово, без усилений или послаблений. Об этом сообщил в интервью NV.

"Мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022-го года, и она продолжается планово, никаких усилений или ослаблений не было, возможно, был больший набор в начале, когда формировалось больше частей. Все вызовы, которые были в связи с проведением мобилизации в России, были учтены во время нашей мобилизации", — сказал Владимир Фитьо.

По его словам, сейчас в Украине военнообязанными считаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу. Также есть категория призывников в возрасте от 18 до 27 лет, которые могут призываться на военную службу. Фитьо отметил, что сейчас эта группа граждан не призывается, поскольку нет указа президента на увольнение предыдущих срочников по демобилизации.

Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанные проходят осмотр и обновляют свои военно-учетные данные. Их направляют в учебный центр, где они проходят обучение, если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации. После этого военнообязанных направляют в воинские части.

Он отметил, что если гражданин пришел в ТЦК и СП, это не означает, что он сразу идет в ВСУ. Зато человек предоставляет свои учетные данные, если по состоянию здоровья и специальности он нужен, его могут мобилизовать по тому направлению, которое формируется.

Фитьо рассказал, что самое простое обучение, которое длится от одного месяца, на военно-учетную специальность "стрелок", тогда как на более сложные специальности — оператор дронов, наводчик-артиллерист и другие — обучение может длиться месяц, два или три, в соответствии с программой. Кроме этого, мобилизованные могут проходить обучение за рубежом в странах-партнерах — Германия, Испания, Великобритания и другие.

Напомним, во время войны военнообязанные украинцы могут выехать из Украины по определенным основаниям. В частности, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, профессии.

Ранее сообщалось, что в украинском законодательстве закреплен список заболеваний, которые освобождают граждан от мобилизации. В мирное время перечень заболеваний, позволяющих избежать военной службы, больше, чем во время военного положения.