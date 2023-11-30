Мобилизация в Украине: ТЦК будут проверять документы у граждан на Закарпатье

Изменения на территории Закарпатской области будут действовать до окончания военного положения. Приказом председателя ОВА и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты, которые определяют уполномоченных лиц, которые будут проверять документы.

С 1 декабря в Закарпатской области будут проверять документы у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной военной администрации в Facebook.

"Совет обороны области принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года, до завершения военного положения в Украине", — говорится в сообщении.

Совместным приказом председателя ОВА и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определяют уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

В ОВА отметили, что соответствующие меры осуществляются согласно постановлению Кабмина от 29 декабря 2021 года №1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения"

Напомним, 21 ноября во Львовской области представителям ТЦК и СП расширили полномочия. Согласно приказу Львовской ОВА, во время военного положения сотрудники Львовского ТЦК могут проверять документы у граждан призывного возраста. Кроме этого, военнообязанные граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы.

Ранее в Министерстве юстиции сообщали, что во время военного положения расширенные полномочия силовиков остаются регламентированными и разграниченными между отдельными структурами. В Минюсте подчеркнули, что проверка документов сотрудниками ТЦК на улице является незаконной.