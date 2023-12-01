Выборы президента в РФ: в Кремле боятся, что провалы в Украине повлияют на результат, — ISW

По словам аналитиков, президент Владимир Путин хочет сконцентрировать свою предвыборную кампанию на внутренних делах России, а также на критике Запада.

В Кремле очень обеспокоены влиянием провалов российских войск в Украине. Там считают, что они могут негативно сказаться на результатах выборов президента в 2024 году. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 ноября говорится, что президент Владимир Путин хочет сконцентрировать свою предвыборную кампанию на внутренних делах России, а также на критике Запада.

Аналитики отметили, что в Кремле также хотят усилить цензуру, мотивируя это якобы тем, что уехавшие их РФ россияне дискредитируют выборы, которые должны пройти уже в марте следующего года.

Также в ISW отметили, что чиновники предпринимают попытки консолидировать контроль над информационным пространством, а также поощряют россиян к самоцензуре.

Сообщается, что негативное влияние на выборы могут оказать родственники мобилизованных россиян. Так, выросло число жалоб и призывов о помощи тем, кого мобилизовали на войну с Украиной, хотя российские чиновники пытаются цензурировать все это.

Напомним, что 20 ноября глава ЦИК РФ обвинила выехавших из страны "подонков" в дискредитации переизбрания Путина. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, люди, которые дискредитируют выборы президента РФ 2024 года, притаившиеся "ждуны".

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По его мнению, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.