Что известно о ЗРК "Коралл", на производство которого намекают в Минобороны (фото)

Зенитная ракета "Коралл" — это разработка КБ "Луч", которая по заявлению разработчиков, сможет перехватывать даже баллистические ракеты.

Министерство обороны Украины вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности увеличат производство средств противовоздушной обороны — от ПЗРК до ЗРК с дальностью более 100 км по типу ЗРК "Коралл". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2024 году производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Также главное внимание будет посвящено средствам ПВО. Будут производить как переносные зенитно-ракетные комплексы, так и системы с дальностью более 100 км. В скобках был назван ЗРК "Коралл" разработки ГККБ "Луч".

Скриншот сообщения Минобороны

ЗРК "Коралл" — что известно о разработке

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" предлагали разработать ЗРК на базе ракеты "Коралл". По состоянию на 2021 год заявлялось, что комплекс готов уже на около 70%. Проблемой на пути разработки было отсутствие финансирования. Как сообщал тогда генеральный конструктор — генеральный директор Олег Коростелев, за оборотные средства комплекс невозможно доделать. Однако к комплексу уже почти все было разработано: станция обнаружения и целеуказания, основные составляющие зенитной ракеты, программы и алгоритмы для работы комплекса, платформа командной машины и пусковые.

Основные характеристики ЗРК "Коралл" Основные характеристики ЗРК "Коралл" Фото: Апостроф

"Все испытания, все технические требования должны определятся заказчиком и только тогда этот комплекс имеет право на жизнь. Поэтому самостоятельно, любительские мы здесь не собирались ничего делать. Мы защитили аванпроект по этому комплексу, заказчик (Минобороны Украины) признал его положительным, подписал акт. Поэтому мы надеемся на продолжение работы", — отмечал Олег Коростелев.

Однако тогда речь шла о том, что ЗРК будет перехватывать цели в радиусе до 30 км и на высоте до 10 км. Заявлялось, что ракета может поражать различные цели: вертолеты, самолеты, БПЛА и баллистические ракеты. При необходимости "Коралл" мог бы работать по наземным или надводным целям.

Третья справа — новая активная радиолокационная головка самонаведения от "Радионикс" для ракеты "Коралл" Фото: Defense Express

Ранее министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщал, что в Украине ведется разработка двух проектов ЗРК. "Милитарный" предполагал, что речь шла о ЗРК "Коралл" и РК-10. Пока неизвестно, в Минобороны назвали ЗРК "Коралл" для примера или ракета теперь будет иметь радиус действия более 100 км, что потребует изменений в конструкции.

Видео с таймкодом

Напомним, 1 сентября в КБ "Луч" подтвердили разработку новой ракеты для ВСУ.

13 ноября в Воздушных силах сообщили, что ЗРК "Бук-М1" переоборудовали под американские ракеты.