Спецоперация СБУ: в Бурятии взорвали еще один грузовой поезд, — СМИ

На Байкало-Амурской магистрали в РФ взорвали еще один грузовой поезд. Эта магистраль — единственный железнодорожный путь, который соединяет центральную Россию и Китай и КНДР.

В Бурятии на одной из железнодорожных станций произошел взрыв на железнодорожном пути, который соединяет европейскую часть России с Дальним Востоком, Китаем и Северной Кореей. Инцидент произошел при возможном участии СБУ. О происшествии рассказали на портале "РБК-Украина".

Журналисты портала указали, что событие на железной дороге в Бурятии произошло 1 декабря 2023 года. При этом ссылались на источник в СБУ, который пожелал остаться анонимным.

Собеседник "РБК-Украина" пояснил, что причина взрыва на стратегическом инфраструктурном объекте РФ — спецоперация СБУ. Другие детали ситуации не приводились.

Взрывы в РФ — детали событий на железной дороге

Отметим, 30 ноября стало известно о взрыве, произошедшем в 15-километровом тоннеле в Бурятии, через который проходит железная дорога Байкало-Амурской магистрали (БАМ). При этом украинские СМИ, ссылаясь на заявления анонимных источников в спецслужбах, сообщили, что взрыв — диверсия, воплощенная в жизнь СБУ.

Российские власти обнародовали свою версию событий на железной дороге. Вроде бы "произошло задымление" в момент, когда поезд с несколькими десятками цистерн с горючим остановился в тоннеле. Позже на месте задымления начался пожар, тоннель перекрыли.

Утром 1 декабря в СМИ рассказали о еще нескольких инцидентах в Бурятии: загорелись грузовые поезда на одной из станций. Детали инцидента не известны, только указывают, что это произошло на станции Северомуйск. РосСМИ приводят комментарии местных, которые говорят, что в ночь с 29 на 30 ноября загорелись цистерны с горючим.

Между тем 30 ноября в ГУР сообщило о перебоях с российской логистикой на железной дороге в Подмосковье. Разведчики объяснили, что силы сопротивления подожгли два релейных шкафа, поэтому поезда начали задерживаться, а россияне заговорили об "апокалипсисе".

Напоминаем, агентство Reurers сообщило, что Северная Корея начала везти снаряды в Россию морским путем. При этом ранее в СМИ писали, что по железной дороге КНДР доставила для ВС РФ 1 млн снарядов.