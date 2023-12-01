Повлияли ВСУ: BAE Systems не будут сворачивать производство БМП Bradley

Исполнительный директор Том Арсено говорит, что война в Украине восстанавливает спрос на вооружение, особенно на те, что были переданы ВСУ.

Война в Украине влияет на производство вооружения западными компаниями. Компания BAE Systems, например, отказалась от планов свернуть производство БМП M2 Bradley. Об этом сообщил исполнительный директор Том Арсено в комментарии Defense News.

Накануне Рейганского национального оборонного форума в Калифорнии Том Арсено ответил на несколько вопросов журналистов издания. По его словам, BAE Systems сейчас сосредоточена на том, чтобы пополнить запасы того вооружения, которое передали Украине — от боеприпасов до боевых машин. Также старые образцы по типу М113, которых передали Украине в количестве около 300 единиц, заменяют на новые образцы.

Также BAE Systems меняет планы по сворачиванию производства определенных образцов техники, например БМП.

"Bradley" — это несколько сотен боевых машин Bradley, которые были отправлены [в Украину]. И хотя мы планировали свернуть производство "Bradley" в течение следующих нескольких лет, сейчас у нас есть заказы на сотни новых машин", — рассказал Том Арсено.

Исполнительный директор подчеркнул, что украинцы объединяют различные виды технологий и интегрируют их так, как никто не мог предвидеть. Это создает как возможности, так и проблемы в их цепочках поставок. Кроме Bradley производитель планирует возобновить производство гаубиц М777, которые перестали делать в 2018 году из-за отсутствия спроса.

Напомним, армия США показала концепт БМП будущего ХМ30, которая придет на замену Bradley.

29 сентября в 47-й бригаде показали бой с Bradley и Leopard 2 в Запорожской области.