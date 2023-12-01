"Взрывной Jingle Bells": пограничники показали, как поздравляют ВС РФ с началом зимы (видео)

Бойцы бригады "Сталевий Кордон" в качестве поздравления с 1 декабря выпустили по врагу несколько "праздничных" снарядов.

Украинские защитники поздравили российских оккупантов с первым днем зимы. Соответствующими кадрами с фронта поделилась пресс-служба 15 мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон".

"Взрывной "Джингл белз" от пограничников "Сталевий Кордон". Поздравляем с первым днем зимы!", — говорится в публикации.

На кадрах видно, как бойцы осуществляют по меньшей мере три выстрела. Видео с работой воинов дополнили композицией "Jingle Bells" Джеймса Пирпонта.

Стоит отметить, что неизвестно, на каком направлении происходило "поздравление" ВС РФ.

Напомним, российские оккупанты уже спрогнозировали, когда ВСУ начнут штурмовать Донецк. Их разговоры о том, что вряд ли удастся удержать оборону, спровоцировали панику среди гражданских.

В Министерстве обороны заявили, что будут производить системы ПВО с дальностью более 100 километров. В частности, речь идет о ЗРК "Коралл" — комплексе, который должен отражать атаки баллистических ракет.

Также 1 декабря в Силах специальных операций ВСУ показали кадры результативной "охоты" на Авдеевском направлении. Украинские снайперы в течение одного часа ликвидировали 12 оккупантов.

29 ноября в Ровно остановили украинского "Санта-Клауса". Он нарушил ПДД, сев за современную альтернативу оленям без соответствующего удостоверения.