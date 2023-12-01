Кто не верит в победы: 46% украинцев ожидают успехов ВСУ зимой 2024 года, — опрос

Опрос показал, что молодые люди имеют меньше оптимизма относительно событий на фронте, которые произойдут в течение ближайших месяцев. Также молодежь больше настроена на продолжение полноценной жизни даже в условиях войны.

Социологическая группа "Рейтинг" провела 25 национальный опрос "Украина в условиях войны". Для этого обратились к украинцам и спросили об их ожиданиях развития событий зимой 2024 года. Выяснили, что почти половина граждан верят, что зимние бои для украинских воинов будут успешны. Подробное описание результатов опроса приводится в статье на портале соцгруппы "Рейтинг".

В статье указывается, что исследователи провели 1 тыс. телефонных интервью. 46% украинцев имеют положительные ожидания относительно событий на фронте ближайшей зимой. При этом они имеют негативные ожидания в сфере экономики — 34% прогнозируют проблемы.

Социологи отметили, что разные возрастные группы населения видят будущие зимние боевые действия по-разному. В частности, тех, кто верит в зимние успехи ВСУ, больше среди людей старше 50 лет — 52%. Между тем молодых людей с такими же настроениями несколько меньше — 38%, а остальная молодежь не верит в это.

Один из вопросов, который задавали людям, касался потенциальной возможности оккупации. Жители прифронтовых и освобожденных территорий в большинстве не верят в то, что ВС РФ продвинутся вперед: этого боится пятая часть опрошенных (20%). Жители Киевщины и центральных регионов боятся еще меньше — только каждый десятый.

Также несколько отличается отношение к войне и ее влиянию и последствиям среди людей, которые живут в разных регионах и имеют разный уровень дохода. Например, значительная часть жителей Киевщины и деоккупированных территорий хотели бы продолжить жить полноценной жизнью. Между тем жители западных регионов готовы себя сильнее ограничивать. В целом выступают за ограничения 60% респондентов, отметили социологи. Также указали, что жить полноценной жизнью планируют молодые и состоятельные, а самоограничиваться — старшие и бедные.

Исследователи указали, что провели репрезентативный опрос с учетом распределения по возрасту, полу, региону проживания. Номера телефона для общения выбирали случайным путем. Погрешность опроса — 3,1%. Дата опроса — 22-23 ноября 2023 года.

Война в Украине — прогноз на 2024 год

Отметим, ранее Фокус привел результаты опроса "Рейтинг" относительно возможных отключений электроэнергии. Выяснили, что 75% украинцев готовятся к этому: покупают генераторы, пауэрбанки, фонарики, делают запасы воды и еды. Также выяснили, что у большинства этих запасов хватит на неделю: именно столько времени граждане планируют оставаться в домах в условиях "блэкаута".

Между тем 31 октября Киевский международный институт социологии опросил граждан относительно уровня поддержки различных государственных институтов. В частности, интересовались, доверяют ли они Всеукраинскому телемарафону. Исследователи указали, что уровень поддержки общегосударственного вещания снизился и сейчас находится на уровне 48% (ранее — 69%).

Напоминаем, в Офисе президента объяснили, что означают заявления российских властей о возможности переговоров. При этом западные партнеры Украины уверены, что в течение ближайшего года Кремль готов услышать от Украины только заявление о капитуляции, а мирный диалог не возможен.