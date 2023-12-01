"Тюрьма за уклонение от учета": ветеран призвал изменить подход к мобилизации (видео)

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что привлекать мужчин, несмотря на их желание не служить, придется, поскольку только добровольцами победу в войне одержать не удастся.

Для людей, которые уклоняются от воинского учета, нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

Он считает, что мобилизация в Украине требует определенных изменений. Украинцам следует предоставить возможность идти на демобилизацию после определенного времени службы в армии, ведь сейчас это невозможно.

Евгений Дикий возмущен тем, что сейчас законодательством не считается преступлением уклонение от воинского учета. Во время войны по его словам, отсутствие уголовной ответственности (только административная) за такие действия это роскошь. Эту ситуацию он призвал срочно менять.

"Установил бы предельный срок службы и в тот же день уголовную ответственность за уклонение от службы", — заявил ветеран.

Он считает, что такие меры радикально изменили бы ситуацию. По словам эксперта, нужное количество людей невозможно набрать только как добровольцы. Привлекать мужчин, несмотря на их желание не служить, придется.

"Никогда большая война не выигрывалась только добровольцами", — добавил Дикий.

Мобилизация в Украине

Фокус 1 декабря узнал, кто имеет отсрочку от мобилизации в Украине. В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года. Также продолжает действовать всеобщая мобилизация населения. Сейчас студентов не призывают в армию, но вскоре ситуация может измениться.

ТЦК, как стало известно 30 ноября, будут проверять документы у граждан на Закарпатье. Совместным приказом председателя ОВА и начальника ОТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определяют уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам. Похожее предложение уже принял Одесский горсовет.