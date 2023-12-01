"Вспоминаешь маму-папу": российский рекрутер признался, как проходят бои в Украине (видео)

Вербовщик "Кеша" признал, что за 24 года не видел такой войны как в Украине. По его словам, остаться калекой — это уже "определенный плюс".

Журналисты выяснили, как функционирует российская ЧВК "Редут" и по каким условиям туда нанимают бойцов. Об этом известно из программы "Система" телеканала "Настоящее время".

По данным СМИ, ЧВК "Редут" участвует в войне в Украине и ее наемники воюют на "самых кровавых участках фронта". Всего туда входят не менее 20 вооруженных группировок, то есть речь может идти о десятках тысяч бойцов.

Расследователи утверждают, что "Редут" — это секретная система вербовки на войну, которую контролирует Главное расследовательское управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). Один из журналистов связался с рекрутерами ЧВК, чтобы узнать о ней больше.

Вербовщик "Гонец" сразу признал, что "Редут" — это "аналог ЧВК", который финансируется Министерством обороны РФ. В то же время рекрутер Надежда прямо заявила о связи организации с ГРУ.

Это подтверждает и то, что часть бойцов тренируют на полигоне российской военной разведки. Также сборы проходят во временно оккупированном Мариуполе и на территории России, в частности в гостинице "Тимоша".

"Приезжаешь туда, заходишь. На первом этаже сидят мальчики. Им говоришь: привет, я от Кеши. Они тебя уже направят — что, куда и почему", — объяснил один из рекрутеров ЧВК.

Он заверил, что "мальчиков" перепутать будет невозможно. Однако "Кеша" сразу предупредил, что в отеле лучше обойтись без пьянства, потому что "приключения" могут обернуться проблемами из-за вечерних проверок.

Журналисты установили, что наемники "Редута" заключают контракт с юридическим лицом, которого на самом деле не существует. Один из рекрутеров прямо назвал ЧВК "фиктивной компанией".

Зарплату наемникам обещают от 110 тысяч рублей (то есть 33 тысяч гривен), при пребывании в зоне боевых действий — оклад вдвое больше. Каждый желающий "присоединиться" должен пройти специальную проверку — на наличие связей с Украиной.

"Война довольно жесткая. Я в этой теме с 1999 года, и я побывал на многих конфликтах. Такого я еще не видел. Скажем, не у всех духа хватает, потому что когда кроет арта, вспоминаешь маму-папу, всех родственников", — поделился вербовщик "Кеша".

В то же время он отметил, что в этом есть "определенный кайф". "Кеша" объяснил, что речь о "бесплатном наркотике" — адреналине.

"Тебя прет как удава. Адреналиновую зависимость вылечить невозможно вообще ничем. Поэтому в каком бы состоянии человек ни был — без ног, без рук — который хотя бы раз прошел эту тему, будет сюда возвращаться неоднократно", — подчеркнул он.

Рекрутер "Редута" предупредил, что война — это не "шутки", и бои жесткие. По его словам, на передовой гибнут не каждый день, но "довольно часто".

"Умирать не больно — больно быть калекой. Но это тоже определенный плюс — все же жив", — добавил он.

Напомним, в России продают мобилизованных в штурмовые бригады ЧВК "Редут". Цена одного солдата составляет всего 272 доллара.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что Россия использует "Редут" для проведения прикрытой мобилизации. По его словам, в эту ЧВК набирают "убийц с опытом".