Британцы выбрали новое вооружение для своих патрульных P-8 Poseidon — торпеду Sting Ray

Это легкая торпеда, которая предназначена для поражения широкого спектра подводных целей. Ее боеголовка с кумулятивным зарядом при попадании создает направленную струю расплавленного металла, которая прожигает корпус, уничтожая цель.

Министерство обороны Великобритании выбрало торпеду Sting Ray британского производства в качестве своего будущего торпедного потенциала для морских патрульных самолетах P-8 Poseidon. Наряду с этой торпедой самолеты продолжат эксплуатировать легкую американскую торпеду Mk54. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба королевских ВВС.

"Программа по интеграции Sting Ray Mod 1 на Poseidon находится в стадии реализации, и это даст Великобритании мощный и самостоятельный торпедный потенциал, обеспечивающий гибкость флоту Poseidon", — говорится в сообщении.

Отмечается, что легкая противолодочная торпеда Sting Ray Mod 1, находящаяся на вооружении военно-морского флота Великобритании, разработана для поражения быстрых, глубоко погружающихся подводных лодок, действующих в океанской среде, а также тихих подводных лодок в прибрежных водах.

Она способна интегрироваться в системы надводных и воздушных платформ. Sting Ray оснащена сложной акустической системой самонаведения и высокоточной навигационной системой, и может обнаруживать, классифицировать и атаковать цели автономно. При этом торпеда имеет небольшую стоимость и не требует "навязчивого технического обслуживания" в течение всего срока службы.

Специалисты BAE Systems, разработчики Sting Ray, уточнили, что данная торпеда создана на базе предыдущей версии торпеды Mod 0 и получила новые гидролокационную систему, боеголовку, навигационную систему, аккумуляторную систему. В момент попадания в цель боевая часть торпеды с кумулятивным зарядом создает направленную струю расплавленного металла, которая прожигает корпус, уничтожая цель.

Напомним, 20 ноября патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы на базе морской пехоты на Гавайях. Сообщалось, что самолет совершал тренировочный полет по разведке и патрулированию и во время посадки упал в воду.