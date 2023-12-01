Два за операцию: пилоты подразделения "VORON 100" эффектно уничтожили российские танки (видео)

Российскую бронетехнику уничтожили на востоке Украины. Пилоты пообещали и в дальнейшем ликвидировать захватчиков.

Пилоты подразделения VORON 100 Волынской бригады теробороны ликвидировали два российских танка. В Facebook 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ сообщила подробности.

Уничтожение тяжелой бронетехники произошло на востоке Украины. Благодаря БПЛА были поражены сразу два вражеских танка. Бойцы пообещали и в дальнейшем уничтожать технику оккупантов.

"Пока грязный сапог последнего оккупанта навсегда не уберется прочь со святой украинской земли!" — говорится в заметке.

VORON 100 — подразделение ударных беспилотников Волынской бригады теробороны. Ежедневно воины уничтожают технику оккупантов. Количество уничтоженной бойцами этого подразделения вражеской техники, как заявляли сами защитники, уже давно пошла на десятки.

Тероборона Волыни в войне с Россией

Волынские теробороновцы в июле 2023 года применили 155-мм гаубицу FH-70 и уничтожили российскую БМП. Бойцы с Волыни зафиксировали технику оккупантов благодаря дронам и уничтожили в лесу БМП-1 с помощью 155-мм гаубицы FH-70.

В мае волынская тероборона уничтожила танк войск РФ выстрелом из гаубицы FH70. Точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70 позволил оставить россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу. Бойцы отметили, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, которую бойцам с Волыни удалось ликвидировать вместе с подразделением Национальной полиции "Захід". Украинские защитники намерены и в дальнейшем противодействовать оккупантам.

Бойцы Луцкого батальона Волынской бригады теробороны 15 сентября уничтожили на востоке Украины российский грузовик с боекомплектом. Оператор FPV-дрона нанес по транспортному средству точный удар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.

Напомним, 1 декабря танки и пехота россиян пытались прорвать позиции 14 бригады. Подразделение полностью уничтожило штурмовую группу, сбежал только один оккупант.