"С Новым годом": украинские хакеры наделали россиянам долгов за воду в оккупированном Крыму (видео)

Между тем потребители воды в Крыму, которые связаны с Украиной, перестали быть должниками. Их счета обнулили.

Украинские хакеры из группы Hdr0 взломали электронную систему "Водоканала" в оккупированном Севастополе. Они обнулили счета клиентов с почтой на домене ua и увеличили долги потребителей с почтой на домене ru. Об этом хакеры Hdr0 сообщили в своем телеграм-канале.

"Новый год еще не наступил, а Hdr0 уже дарит подарки! Не всем они нравятся, но тут извините, какие люди такие и презенты. Мы, Hdr0, великодушно прощаем все долги за нашу украинскую воду клиентам Севастопольского Водоканала! Мало? Конечно! А потому плата за предыдущий месяц также отменяется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что над "спецоперацией" хакеры работали в течение двух месяцев. Они меняли показания счетчиков водоканала.

"Результат того стоил, и сегодня мы готовы объявить день большого обнуления!" — объявили "Робин Гуды".

Они посоветовали крымчанам сейчас не экономить воду, поблагодарили "щедрого спонсора" и пожелали ему удачи в попытке восстановить данные.

Напомним, что хакеры проникли в департамент Конашенкова в Минобороны РФ. Среди документов увидели архив ежедневных "отчетов" спикера российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что СБУ слили данные "Альфа-Банка" и пообщались с его владельцем. Украинским хакерам удалось взломать базу данных российского банка и обнародовать данные примерно 30 миллионов его клиентов.