РФ может продолжать войну в Украине в сегодняшних масштабах, — разведка Эстонии

ВС РФ уже в первом полугодии на 10% превысили объемы, которые были предусмотрены оборонным бюджетом 2023 года, из-за чего власти приняли дополнительную смету.

Россия и дальше может продолжать войну против Украины с такой же интенсивностью, поскольку ее бюджет это позволяет. Об этом сказал глава разведки Минобороны Эстонии, командующий Центр оборонной разведки, полковник Антс Кивиселг, пишет эстонское издание Еrr.eе.

"В этом году Россия увеличила свои расходы на оборону примерно на 100 процентов, а в 2023 году бюджет расходов на оборону РФ вырастет до 100 миллиардов евро, что составляет примерно треть всех расходов правительства. В последующие годы мы увидим, что в 2024 году оборонный бюджет оборонных сил РФ останется примерно на тех же цифрах, то есть 100 миллиардов евро, а в 2025-26 годах он немного уменьшится", — сказал он.

Антс Кивиселг отметил, что ВС РФ уже в первом полугодии превысили объемы, которые были предусмотрены оборонным бюджетом 2023 года, на 10%, и это заставило принять дополнительный бюджет.

"В итоге все это позволяет России продолжать текущую войну с нынешней интенсивностью. Но она продолжается за счет значительного снижения уровня услуг и благосостояния российского гражданского общества", — сказал Кивиселг.

Командующий Центра разведки Минобороны сообщил, что на этой неделе ситуация на украинском фронте не менялась, но общая интенсивность боев по сравнению с предыдущими неделями несколько снизилась что может быть связано с ухудшением погодных условий. Основное же внимание оккупантов и дальше приковано к Авдеевке.

"Можно сказать, что в районе Авдеевки ведется около 20% или чуть больше боевых действий всего фронта", — сказал он.

Кивиселг добавил, что украинские бойцы оказали упорное сопротивление на южной окраине Авдеевки и одновременно контратаковали с флангов угрозу российских войск и продолжают обеспечивать, чтобы этот район оставался под контролем Украины.

Напомним, что Россия способна выпускать по 5 тысяч FPV-дронов в месяц. Прогнозируют, что вскоре в РФ доведут среднюю производительность каждого производства до 25 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось, что издание The Forbes отметило, что Украина пока выпускает 50 тыс. беспилотников различного назначения, тогда как РФ — "в шесть раз больше".