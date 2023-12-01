Обстрел Покровска: парамедик спас шестимесячного мальчика из-под завалов (фото)

Группе парамедиков, по словам Руслана Габанова, сперва было сложно установить, откуда доносится детский плач. 6-месячный мальчик был весь в крови.

Парамедик Руслан Губанов помог выбраться из-под завалов дома в Покровске отцу и шестимесячному мальчику. 30 ноября российская ракета попала во двор дома, в результате дом был полностью разрушен, а двое детей вместе с родителями оказались под завалами. Об этом сообщает "Суспільне".

Сейчас взрослые находятся в больнице. По словам Руслана Губанова, прибыв на место ракетного удара, группа парамедиков приступила к разбору завалов, но поначалу было сложно установить, откуда доносится плач ребенка.

Обстрел Покровска

"Мы сразу забежали во двор, услышали плач ребенка, где именно мы не могли понять, потому что очень темно, пыль, грязь, была, дым. Услышали плач ребенка, подбежали туда, я увидел, что там находится мужчина и возле него ребенок", — рассказал парамедик ГУ Нацполиции в Донецкой области.

На раздумья времени не было, услышав плач ребенка и крики взрослого, действовал предельно быстро. Парамедик также отметил, что ребенок был весь в крови, и важно было определить, его ли это кровь.

"Я его вытер, к счастью, это не его кровь. Я сразу схватил теплую куртку, закутал ребенка и побежал к машине, чтобы мы его увезли в больницу", — пояснил он.

Обстрел Покровска

В итоге выяснилось, что у мальчика были только царапины на лбу, у отца же — повреждения средней тяжести, а у матери — ушибы ноги и сустава.

31-летний Руслан учит полицейских оказывать первую помощь раненым в тренировочном центре Нацполиции. С начала полномасштабного вторжения он работает в Донецкой области парамедиком.

Тренинги по тактической медицине, физподготовке и огневой подготовкой проходят достаточно часто, объяснил он, добавив, что в ближайшее время собирается съездить в больницу и навестить шестимесячного Илая.

Обстрел Покровского района 30 ноября

Ночью 30 ноября российская оккупационная группировка обстреляла шестью ракетами С-300 Мирноград, Новогродовку и Покровск Донецкой области.

Во время обстрела в Новогродовке и Покровске десять человек были ранены, в том числе четверо детей. В Новогродовке известно о гибели по меньшей мере двух мужчин, спасатели пытаются достать из-под завалов семью с ребенком.

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