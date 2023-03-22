Плацдарм для наступления: глава Авдеевки объяснил, в чем ценность прифронтового города

Захват прифронтового города, по словам Виталия Барабаша, откроет россиянам дорогу на поселок Карловку, откуда ВС РФ смогут наносить артиллерийские удары по Покровску, Селидово и Новогродовке.

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Российские оккупанты продолжают штурмовать города в восточной части Украины, в том числе и Авдеевку, где несут колоссальные потери для себя. В Telegram-канале "Донбасс-24" объяснили, почему ВС РФ не прекращают наступательные действия на этом участке фронта.

В первую очередь штурм продолжается из-за удобной логистики, по их мнению. В Авдеевку из временно оккупированного Донецка есть железная дорога, с помощью которой российские оккупанты смогли бы стягивать резервы.

Вторая причина, по которой город кажется ВС РФ "привлекательным", — рельеф. Город расположен на возвышенности, что дает отдельное преимущество артиллеристам.

"Только они возьмут эту высоту, для них открывается очень большой плацдарм для дальнейшего наступления", – пояснил командир спецподразделения.

Ну, и гуманитарная катастрофа, которую хочет использовать Россия, как считает глава Авдеевки Виталий Барабаш. Захват города позволит выйти российским оккупантам к селу Карловка в Покровском районе, а там находится стратегическое водохранилище.

В случае оккупации населенного пункта, противник будет использовать эту точку для нанесения артиллерийских ударов по ближайшим направлениям, а именно: Селидово, Новогродовку, а также Покровск.

Бои за Авдеевку: что известно

20 марта Силы обороны заявили, что Авдеевка на Донбассе может стать вторым Бахмутом, так как противник регулярно пытается ее окружить. Но при этом, как отметил полковник Алексей Дмитрашковский, россияне бросают в бой свои последние резервы, что не позволит им этого сделать.

Кроме того, местные власти начали призывать местных жителей в срочном порядке покинуть город, чтобы сохранить себе жизнь. В первую очередь это касается семей с маленькими детьми, как отметил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

Напомним, 21 марта аналитики из ISW заявили, что ВСУ могут отступить из Авдеевки и Бахмута, если ситуация в ближайшее время не изменится. Попытки врагом окружить города за последние недели увеличились в несколько раз.