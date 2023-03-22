Плацдарм для наступу: голова Авдіївки пояснив, у чому цінність прифронтового міста

Захоплення прифронтового міста, за словами Віталія Барабаша, відкриє росіянам дорогу на селище Карлівка, звідки ЗС РФ зможуть завдавати артилерійських ударів по Покровську, Селидовому та Новогродівці.

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Російські окупанти продовжують штурмувати міста у східній частині України, зокрема й Авдіївку, де зазнають колосальних втрат для себе. У Telegram-каналі "Донбас-24" пояснили, чому ЗС РФ не припиняють наступальні дії на цій ділянці фронту.

Насамперед штурм триває через зручну логістику, на їхню думку. В Авдіївку з тимчасово окупованого Донецька є залізниця, за допомогою якої російські окупанти змогли б стягувати резерви.

Друга причина, з якої місто здається ЗС РФ "привабливим", — рельєф. Місто розташоване на височині, що дає окрему перевагу артилеристам.

"Щойно вони візьмуть цю висоту, для них відкриється дуже великий плацдарм для подальшого наступу", — пояснив командир спецпідрозділу.

Ну і гуманітарна катастрофа, яку хоче використати Росія, як вважає голова Авдіївки Віталій Барабаш. Захоплення міста дасть змогу вийти російським окупантам до села Карлівка в Покровському районі, а там розташоване стратегічне водосховище.

У разі окупації населеного пункту, противник використовуватиме цю точку для нанесення артилерійських ударів по найближчих напрямках, а саме: Селидовому, Новогродівці, а також Покровську.

Бої за Авдіївку: що відомо

20 березня Сили оборони заявили, що Авдіївка на Донбасі може стати другим Бахмутом, оскільки противник регулярно намагається її оточити. Але при цьому, як зазначив полковник Олексій Дмитрашківський, росіяни кидають у бій свої останні резерви, що не дозволить їм це зробити.

Крім того, місцева влада почала закликати місцевих жителів у терміновому порядку покинути місто, щоб зберегти собі життя. Насамперед це стосується сімей з маленькими дітьми, як зазначив керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

Нагадаємо, 21 березня аналітики з ISW заявили, що ЗСУ можуть відступити з Авдіївки та Бахмута, якщо ситуація найближчим часом не зміниться. Спроби ворогом оточити міста за останні тижні збільшились у декілька разів.