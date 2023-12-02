Битва за Авдеевку: у ВСУ есть план, который помогает противостоять захватчикам, — эксперт
Эксперт Александр Мусиенко заявил, что большое скопление сил врага в Донецкой области дает возможность украинским защитникам проводить операции на левом берегу Херсонской области.
Под Авдеевкой российские войска продолжают наступать, несмотря на очень большие потери. Однако у Сил обороны есть план, который они реализовывают. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу".
Сообщается, что операция украинских сил в Авдеевке сковывает большое количество сил врага, а также способствует их ликвидации.
Мусиенко отметил, что ситуация на этом направлении остается очень тяжелой, но Силы обороны ее контролируют.
"Несмотря на незначительные тактические достижения врага, про его приближение к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют", – заявил эксперт.
Он отметил, что военнослужащие Украины уничтожают силы врага в больших количествах. Речь идет о пехоте и военной технике. Россия теряет ресурсы, что и позволяет украинцам продолжать борьбу.
Сообщается, что огромные потери повлияли на тактику россиян. Так, вместо больших скоплений тяжелой техники россияне действуют небольшими штурмовыми группами. Кроме того, большое скопление сил врага в Донецкой области дает возможность украинским защитникам проводить операции на левом берегу Херсонской области.
Напомним, что майор МВД Максим Морозов рассказал, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевку. Врагу удалось захватить террикон вблизи города, увеличить серую зону между селами Красногоровка и Степовое. Он отметил, если Силам обороны придется отступить из промзоны, то это будет очень критично.