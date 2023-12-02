"Русские, вам посылочка!": СБУ похвастались кучей "подарков" с фронта для РФ (видео)

Украинские спецназовцы превратили в металлолом по меньшей мере восемь единиц техники ВС РФ. Среди них был и ценный "музейный экспонат".

Российское войско потеряло с десяток единиц техники, которая использовалась на территории Украины. Соответствующим видео с подборкой точных ударов поделилась 2 декабря пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Руские, вам посылочка!", — подписали кадры в ведомстве.

"Горячие подарки" для российских оккупантов подготовили спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ. Кроме танков, артиллерии и военных грузовиков на одной из позиций ВС РФ удалось ликвидировать интересный "музейный экспонат". Речь идет о пулемете "Максима", разработанном еще в XIX веке.

"Так в одном бою этой войны столкнулись технологии, рожденные с разницей во времени более 100 лет", — подчеркнули в СБУ.

Пулемет "Максима": что это за оружие

Пулемет "Максима" разработал Хайрем Стивенс Максим еще в 1883 году. Он стал одним из первых образцов автоматического оружия в мире.

Уничтоженный спецназовцами СБУ пулемет "Максима" Фото: Скрин видео

Этот пулемет способен точно попасть в цель с расстояния до двух километров, его скорострельность составляет 600 выстрелов в минуту. Однако во время работы ствол нагревается, поэтому его нужно охлаждать с помощью воды.

Напомним, в СБУ раскрыли детали операции своих спецназовцев под Бахмутом. Бойцы помогали удерживать "дорогу жизни", чтобы выиграть время и не дать ВС РФ зайти вглубь страны.

1 декабря пограничники показали, как поздравили российских оккупантов с первым днем зимы.