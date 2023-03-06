"Мобильный и точный": в ВСУ переделали 100-летний пулемет "Максима" (фото, видео)

Несмотря на возраст пулемета с оптическим прицелом и сошками он все еще является эффективным оружием с достаточно высокой точностью.

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Украинские военные переоснастили пулемет "Максима" для использования не на стационарных позициях, а для пехоты. Об этом сообщает телеграм-канал NMFTE, на котором публикуют события о ходе российско-украинской войны.

Для возможности использовать пулемет "Максима" мобильно военные кустарно передали пулемет. Установили на него сошки, убрали станок, на котором он идет без модификаций, а также установили оптический прицел и дульный тормоз. Также мастера смогли решить вопрос с водяным охлаждением.

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Пулемет "Максима" был разработан в 1883 году Хайремом Стивенсом Максимом. Он стал одним из первых автоматических оружий в мире. Несмотря на свой возраст пулемет известен своей надежностью и неплохой точностью на дистанции до 2 км. На вооружении у украинской армии пулемет "Максима" М1910 производства 1920-1950-х годов.

Скорострельность пулемета составляет 600 выстрелов в минуту, во время стрельбы температура ствола разогревается и требуется вода для охлаждения.

Добавим, это уже не первый раз, когда ВСУ переделывают пулемет "Максима". Их также применяют для сбития иранских дронов-камикадзе, создавая спаренную установку.

Напомним, 11 января бойцы ТрО сбили два дрона-камикадзе Shahed-136 из спаренной установки пулемета "Максима".

9 февраля сообщалось, что в Киеве создали мобильные группы ПВО для защиты от ракет и дронов.