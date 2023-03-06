"Мобільний і точний": у ЗСУ переробили 100-річний кулемет "Максима" (фото, відео)

Незважаючи на вік кулемета з оптичним прицілом і сошками, він все ще є ефективною зброєю з досить високою точністю.

Related video

Українські військові переоснастили кулемет "Максима" для використання не на стаціонарних позиціях, а для піхоти. Про це повідомляє телеграм-канал NMFTE, на якому публікують події щодо перебігу російсько-української війни.

Для можливості використовувати кулемет "Максима" мобільно військові кустарно передали кулемет. Встановили на нього сошки, прибрали верстат, на якому він йде без модифікацій, а також встановили оптичний приціл і дульне гальмо. Також майстри змогли вирішити питання з водяним охолодженням.

Важливо

Тачанки, козаки та вірний друг "Максимка". Запорізька тероборона готується до бою

Кулемет "Максима" був розроблений у 1883 році Хайремом Стівенсом Максимом. Він став однією з перших автоматичних зброї у світі. Незважаючи на свій вік кулемет відомий своєю надійністю та непоганою точністю на дистанції до 2 км. На озброєнні українська армія має кулемет "Максима" М1910 виробництва 1920-1950-х років.

Швидкострільність кулемета становить 600 пострілів за хвилину, під час стрільби температура ствола розігрівається і потрібна вода для охолодження.

Додамо, це вже не вперше, коли ЗСУ переробляють кулемет "Максима". Їх також застосовують для збиття іранських дронів-камікадзе, створюючи спарену установку.

Нагадаємо, 11 січня бійці ТрО збили два дрони-камікадзе Shahed-136 зі спареної установки кулемета "Максима".

9 лютого повідомлялося, що у Києві створили мобільні групи ППО для захисту від ракет і дронів.