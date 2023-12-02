Под Бахмутом ВСУ в активной обороне, при первой же возможности переходят к атакам, — Сухопутные войска

По информации спикера Владимира Фитьо, на Бахмутском направлении украинским военным за сутки удалось ликвидировать 235 оккупантов и уничтожить 8 единиц военной техники, среди которых одна БМП-3.

На Бахмутском направлении украинские воины находятся в активной обороне, а при лучшей возможности пытаются атаковать российских оккупантов. Враг перед штурмом обстреливает позиции наших военных. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Единые новости".

По информации Фитьо, украинские защитники отбили 21 вражескую атаку в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.

"Ситуация на Бахмутском направлении достаточно активная. Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода. Видим, что на артиллерийские обстрелы погода не сильно влияет. Перед тем как осуществлять штурмовые действия, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции", — подчеркнул спикер.

Также он добавил, что на данном направлении ВСУ за сутки удалось ликвидировать 235 оккупантов и уничтожить 8 единиц военной техники, среди которых одна БМП-3.

Фитьо отметил, что основные боевые действия происходят как на юге, так и на севере от Бахмута. Украинские военные находятся в активной обороне, но при первой же возможности переходят к атакующим действиям.

"Наши военные в активной обороне и при лучшей возможности переходят к атакующим действиям и улучшают тактическое положение", — добавил Фитьо.

Кроме того, он отметил, что сейчас ВС РФ пытаются отбить предварительно утраченные свои позиции, однако успехов у них нет.

"Пытаются штурмовать малыми штурмовыми подразделениями "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", которые сформированы из бывших заключенных и военнослужащих-штрафников", — уточнил спикер.

Напомним, что президент Украины в своем интервью AP 1 декабря предупреждал, что в дополнение к зимним погодным условиям Россия, скорее всего, возобновит интенсивную воздушную кампанию по критически важной инфраструктуре.

Также Фокус в своем материале объяснял, что с началом зимы война в Украине переходит на новый этап, боевые действия, как было заявлено, уже находятся в затяжной фазе.