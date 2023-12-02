"Риск остается": на ЗАЭС едва не произошла радиационная авария, — "Энергоатом"

В госпредприятии рассказали, что российские оккупанты "почти доигрались". Президент НЭК Петр Котин убежден, что враг не заинтересован в безопасности на станции.

Ночью Запорожская АЭС была на грани ядерной и радиационной аварии. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В предприятии объяснили, что неправильная эксплуатация оборудования и режимов работы реакторных установок ЗАЭС может привести к обесточиванию станции.

"Этой ночью оккупанты почти доигрались", — подчеркнула пресс-служба.

Две линии электропередач были оборваны и обесточены. Из-за этого на электростанции произошел полный блэкаут, и она перешла на питание от 20 дизельных генераторов.

В "Энергоатоме" объяснили, что наибольшую угрозу в случае обесточивания составляет четвертый энергоблок. Российские оккупанты держат его в горячем состоянии. Следовательно, в случае блэкаута на АЭС главные циркуляционные насосы, которые охлаждают реактор, перестают работать.

"Ситуацию фактически спасли оперативные действия украинских специалистов, которые восстановили электроснабжение станции из украинской энергосистемы", — рассказали на предприятии.

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ночью ЗАЭС оказалась на грани ядерной и радиационной аварии, и существенный риск еще остается. В то же время российские захватчики не заинтересованы в том, чтобы станция не представляла опасности.

"Мы понимаем, что они и в дальнейшем будут создавать опасные ситуации, шантажируя весь мир ядерной и радиационной аварией", — отметил Котин.

В НЭК призвали мир приложить усилия для деоккупации Запорожской области, потому что только так АЭС не будет представлять угрозы.

Напомним, 1 декабря на временно захваченной ЗАЭС произошел полный блэкаут. Связь с украинской энергосистемой удалось восстановить только в семь утра 2 декабря.

Ранее в НЭК "Энергоатом" уже предупреждали, что на станции может произойти ЧП. Речь идет о риске сбоя работы дизель-генераторов, которые как раз питали станцию ночью.