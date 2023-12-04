В Украине работают над новой модификацией ракеты "Нептун", — Минобороны

По словам заместителя минобороны Ивана Гаврилюка, работы над созданием "длинного" Нептуна идут в кооперации с другими министерствами.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью для АрмияInform заявил, что оборонно-промышленный комплекс работает над разработкой дальнобойной версии ракеты "Нептун".

По словам Гаврилюка, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский определил ряд задач для оборонно-промышленного комплекса по производству различного вооружения:

военной техники;

ракет и боеприпасов;

локализация производства западного вооружения.

К этому процессу привлекли не только государственные компании, но и частные, в том числе те, которые производят товары двойного назначения.

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун". Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО", — сообщил Гаврилюк.

Стоит добавить, что Гаврилюк не указал, назначение ракеты, потому что первая версия была противокорабельной и предназначалась для ударов по морским целям. Вероятно, сейчас идет речь о наземной версии крылатой ракеты. В апреле в The War Zone сообщали со ссылкой на представителя украинского ОПК, что в Украине работают над более дальнобойной версией ракеты "Нептун". Для этого она должна получить новую систему наведения, большую боевую часть и дальность до 400 км.

Напомним, 23 сентября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что "Нептун" модернизируют и развивают, но проблема пока заключается в количестве ракет.

30 августа СМИ писали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", чтобы он имел дальность 1000 километров.