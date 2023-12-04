"В любой день": в ВСУ рассказали, когда и как могут возобновиться массированные атаки ВС РФ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинцам нельзя расслабляться, ведь новые массированные атаки противника могут начаться в любой момент. В то же время, запасов ракет у противника намного меньше, чем было год назад.

Украинцам нельзя недооценивать угрозы массированных обстрелов со стороны ВС РФ, ведь у противника есть серьезные запасы оружия. При этом они значительно ниже, чем было год назад. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 4 декабря.

По его словам, российские оккупанты будут действовать в соответствии со своим стратегическим замыслом. В связи с этим противник будет пытаться нанести украинцам "как можно больше вреда".

"Ничего в их политике не изменилось. Если они еще не начали такие удары — они могут это сделать в любой другой день. Но у них нет столько средств, как было в прошлом году", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил отметил, что если брать прошлый год и период атак с 9 сентября 2022 по 12 марта 2023, то по Украине было запущено около 1100 крылатых ракет, из которых 750 удалось уничтожить силам ПВО. Это результат за полгода боевой работы.

После этого ВС РФ оставили около 30% своего арсенала в запасах, общее количество которых в начале осени прошлого года было 1600 единиц.

"Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше" , — продолжил Юрий Игнат.

Если поднять вопрос атаки БПЛА, то за аналогичный период украинские защитники перехватили до 750 воздушных объектов, а всего из было выпущено более 1000. Сейчас ситуация кардинально отличается, ведь у ВС РФ есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов.

Украинцам нельзя исключать варианта, что впереди всех ждут комбинированные атаки, когда будут использованы как дроны-камикадзе, так и ракеты одновременно. Сейчас оккупанты не накапливают ракеты, а восстанавливают свой стратегический запас.

"Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в США рассказали о поддержке Украины зимой, ведь РФ планирует вернуться к прошлогодней тактике обстрелов. По словам координатора Совета нацбеза США Джона Кирби, прошлой зимой российские оккупанты нацеливались на объекты критической инфраструктуры в Украине. В США ожидают таких же действий противника и сейчас.